Fuerte Apache: megaoperativo antinarco para desarmar dos bandas tras una balacera que dejó un vecino herido

Policía Bonaerense y Gendarmería lanzaron un megaoperativo en Fuerte Apache para desarmar dos bandas en el barrio de monoblocks ubicado en Ciudadela, luego de una balacera que tuvo lugar la semana pasada y dejó como resultado un vecino herido que quedó en medio de los disparos.

El operativo comenzó durante la madrugada y seguía pasadas las 8. Contó con el trabajo de más de 500 oficiales, que apuntaron a realizar 14 allanamientos según informó TN .

La semana pasada, los vecinos grabaron y compartieron en redes sociales los videos de un tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada. U n hombre de 68 años resultó herido, luego de recibir el impacto de una bala perdida. También resultaron heridos dos miembros de las bandas que se enfrentaban. Fueron más de treinta disparos los que se escucharon, según los videos que circularon.

A partir de ese enfrentamiento, se lanzó una investigación para tratar de encontrar a los cabecillas de estos grupos. Según señalaron fuentes policiales a LN+, son dos bandas de delincuentes que se disputan el poder territorial en el barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Además de bunkers narco, también se dedican a realizar entraderas y secuestros extorsivos en la zona de Tres de Febrero.

Fuente: Clarín