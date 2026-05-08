Patricia Bullrich justificó el reclamo para que Adorni presente su declaración jurada: “Siempre fui un poco rebelde”

Patricia Bullrich justificó con una llamativa frase su reclamo para que Manuel Adorni presente cuanto antes su declaración jurada , en medio de la investigación judicial por los gastos y las propiedades del jefe de Gabinete. "Siempre fui un poco rebelde", dijo la senadora de La Libertad Avanza.

Bullrich habló sobre su pedido al jefe de Gabinete mientras hacía una recorrida en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se mostró junto a Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña y alfil de Karina Milei.

"Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas . Fui taxativa y clara con el tema", defendió su posición la exministra de Seguridad en la visita a una fábrica de juguetes y una caminata por la calle Chilavert.

La senadora había reclamado el miércoles que Adorni presente su declaración jurada para aclarar su situación judicial "lo antes posible". En esa entrevista televisiva, sostuvo que "esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible".

"En este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos, el proyecto sufre, el país sufre. El país está metido en una conversación que no es la más importante", añadió en esa aparición mediática, que ocurrió días después de la testimonial del contratista Matías Tabar, que detalló montos y especificaciones de las reformas que Adorni le encargó en la casa del country Indio Cuá.

Esas palabras despertaron una respuesta inmediata desde la misma cúpula del Gobierno. Es que, minutos más tarde, Javier Milei salió a hablar en otra pantalla de TV para defender al jefe de Gabinete.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado", confirmó el Presidente. "Hay una cuestión de tiempos de justicia y está hablando para poder presentarlo antes", insistió el jefe de Estado, y trató de sacarle impacto a las declaraciones de la senadora: "Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder".

Quien también respondió a los dichos de Bullrich fue el propio Adorni. "Patricia es una fenómena, trabajamos juntos en la mesa política", sostuvo, con una sonrisa, el jueves por la noche. "El spoileo es porque todos sabían que la iba a presentar antes del vencimiento. Me spoileó eso, está bien. Antes la entrevistaba, ahora trabajamos. No lo tomé mal, si no dijo nada. Después si lo tendría que haber dicho o no... ¿pero cómo lo voy a tomar mal?".

A comienzos de abril, cuando ya se desarrollaba la investigación sobre las casas, departamentos y viajes del jefe de Gabinete, Bullrich había pedido que se dejara hablar a la Justicia . "Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia, pero esa es la decisión tomada", dijo por entonces.

Los últimos ida y vuelta públicos entre Bullrich y Adorni exponen una situación de tensión con las elecciones a jefe de Gobierno de la Ciudad en la mira. Aunque falta más de un año para los comicios, la exministra quiere competir y el actual jefe de Gabinete parecía guardar fuertes posibilidades, sobre todo después de su triunfo en las elecciones a legislador en 2025.

Sin embargo, el último escándalo parece haber barrido con esas chances, como él mismo admitió. "Es irracional... ¿Cómo una elección a legislador, que la gané bien, la gané contra el Pro, cómo eso me lleva a mí, dos años y medio después, a ser jefe de Gobierno? No tiene razón de ser, de hecho, no va a pasar eso. Entiendo que no va a pasar", aseguró casi a la medianoche del jueves.

Fuente: Clarín