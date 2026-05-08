Este domingo vuelve "El extraño mundo de Alicia Maravilla" a la Casa de la Cultura

Este mes, Producciones Independientes presentará las últimas funciones de la versión de Alicia en el País de las Maravillas.
La comedia propone el viaje de Alicia en un mundo soñado; con personajes alocados, canciones súper pegadizas, acrobacias en tela, coreografías ágiles, textos que inspiran a leer y soñar y participación en escena de los niños. Sin dudas una propuesta imperdible para celebrar el encuentro, jugar y aprender junto a Alicia.
La función se realizará este domingo a las 17 horas en la Casa de la Cultura con entrada desde $ 5.000. Debido a la demanda se recomienda retirarlas durante la semana en boletería (lunes a viernes de 7 a 13 y de 18 a 21 Hs).
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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