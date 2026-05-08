Cristina Pérez cruzó a Manuel Adorni: “Mucha gente que te votó se siente traicionada porque no entiende por qué no podes explicar”

La conductora Cristina Pérez, esposa del exministro de Defensa Luis Petri, reveló este viernes que en conversaciones privadas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien definió como "un amigo" le había pedido que saliera a dar explicaciones por las acusaciones en su contra. Y reforzó su "sugerencia" al señalar que "mucha gente que te votó y te creyó, se siente traicionada porque no entiende por qué no podes explicar".

"Éramos amigos con Manuel, presumo por lo que dijo ayer que ya no lo ve de la misma manera", añadió Pérez esta tarde desde su programa en radio Rivadavia en alusión a las declaraciones que anoche realizó Adorni en el streaming de Neura cuando mencionó una "traición personal" por la cobertura de la investigación en su contra.

La tucumana Pérez también se diferenció de la actitud de la esposa de Adorni que se sumó a un viaje a Nueva York en el avión presidencial, cuando ella rechaza viajes oficiales con su marido, el ministro Petri. "Recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino , por una razón muy puntual porque había una cuestión critica en Colombia y Venezuela".

"Cuando comenzó la investigación contra Manuel Adorni", por el origen de los fondos con los que compró viviendas, hizo cuantiosas refacciones y viajes al exterior, "yo le dije en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes por la gente que confió en él".

Y, remarcó que "en ese momento, él era uno de los tres políticos con mejor imagen nacional".

🔥 "ADORNI DIJISTE QUE TE SENTISTE TRAICIONADO Y MUCHA GENTE QUE TE VOTÓ TAMBIÉN SE SINTIÓ TRAICIONADA" 💢 Cristina Pérez ( @Cris_noticias ) le respondió al Jefe de Gabinete tras sus dichos con Alejandro Fantino, en donde hizo "referencia" a su persona al hablar de uno de los… https://t.co/bcp8faxTOK pic.twitter.com/rNKFw5fabc

Visiblemente dolida por las declaraciones de Adorni que pusieron en duda la continuidad de su amistad, Cristina Pérez acotó: " Siempre me dirigí a él frontalmente , por su nombre y cargo, sin hablar por terceros ni ensuciarlo a sus espaldas" y recordó que si bien trabajaron juntos durante tres años también le había advertido que su rol "es el de periodista y el suyo el de funcionario".

"El que avisa no traiciona; mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario", añadió por otra parte y advirtió: " No creo en la lealtad que consiste en cubrir o ser cómplice ; creo en la del que dice la verdad, como los buenos amigos".,

Respecto de la polémica por los viajes, dijo que "estos no son noticia por sí mismos, pero los viajes del jefe de gabinete empezaron a ser noticia cuando trascendió que habían sido pagados con dinero en efectivo" y remarcó que ahora " la pesquisa busca el origen de los fondos ; no se trata de a dónde fue o con quién, sino de con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar.

Y, dirigiéndose directamente a Adorni, agregó: "Manuel, si te sentís traicionado, pensá que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada porque no entienden por qué no podés explicar algo tan simple".

"Mi sugerencia como periodista, ciudadana y amiga sigue siendo la misma: salí a explicar", reiteró.

Fuente: Clarín