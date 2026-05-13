Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la Ciudad

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027 . En este marco, apuntó contra la gestión de Jorge Macri en la Ciudad y cuestionó el funcionamiento de los subtes .

Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni —otro de los que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito , la exministra de Seguridad de la Nación se refirió a la “falta de inversión” y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios.

“Los subtes nos pasaron por arriba . Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión “, lamentó Bullrich en un posteo de la red social X .

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años. Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches “, apuntó, en una crítica tácita a la gestión de Pro en la Ciudad.

Y añadió: “Un servicio que funciona mal , líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado . Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo".

Esta es la segunda vez en menos de un mes que Bullrich —quien fuera miembro de Pro y candidata a presidente por el partido— hace alusión a la gestión amarilla en la Ciudad. Tras su encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes , al que hizo alusión en el posteo, elogió la gestión en el país vecino y también aprovechó para cuestionar la administración de Macri .

“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece", escribió la funcionaria en su cuenta de X junto a una fotografía en la que se la puede ver sentada de visita en la capital chilena.

Y añadió: “Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial y progresar de verdad. Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos . Ese es el camino".

Frente a las complicaciones judiciales que sufre Adorni , Bullrich se encamina como la mejor competidora. Desde LLA apuestan a desbancar a Pro , la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder.

Hace pocos días encabezó una recorrida por el centro comercial de Villa Lugano , en el sur de la ciudad, en donde caminó una cuadra y dialogó con comerciantes y vecinos que salían a su encuentro cuando la reconocían. Más temprano, visitó una fábrica de juguetes en Villa Soldati , en donde LLA carece de un fuerte arraigo territorial.

Pese a la tensión con Karina Milei por los reclamos al jefe de Gabinete, se mostró junto a Pilar Ramírez , presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y alfil de la hermana del Presidente en el distrito .

Poco después, el jefe de Gabinete le respondió y aseguró que “ no puede estar más de acuerdo con el diagnóstico ”. “Durante muchos años el subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. ¡Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!“, expresó en X .

Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos! - Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. - Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt

En este marco, enumeró las medidas que —a su criterio— muestran el avance en la obra del subte: “Ya licitamos la Línea F , la primera en 25 años. Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM".

“La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte . Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras. Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas , algunas con más de 70 años de antigüedad. Ya avanzamos con la licitación para renovar 77. ⁠Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo “, sumó.

Y cerró: “ El diagnóstico era claro: había mucho por hacer . Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”.

Otro que apuntó contra Bullrich fue el legislador Leandro Santoro , quien recordó su paso por Pro: "Es cierto, nos pasaron por arriba!!Pero hablando de subtes, el día que Pato se entere que la red crecía hasta que llegó el Pro -QUE ELLA PRESIDÍA- y frenó todo, capaz cambia de estrategia y se tira a presidenta".

Es cierto, nos pasaron por arriba!! Pero hablando de subtes, el día que Pato se entere que la red crecía hasta que llegó el PRO -QUE ELLA PRESIDÍA- y frenó todo, capaz cambia de estarategia y se tira a presidenta. https://t.co/8UbFMOzYpr

Fuente: La Nación