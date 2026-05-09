Pablo Moyano, en pie de guerra contra los intendentes: “No vamos a permitir que se municipalice ningún servicio de recolección de residuos”

Directo y con un mensaje contundente, el líder del sindicato de Camioneros , Pablo Moyano, se plantó ante los intendentes bonaerenses : "No vamos a permitir que se municipalice ningún servicio de recolección de residuos ni barrido de calles". Fue después de que el titular de la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses, Hernán Doval , pidiera estatizar esos servicios.

Moyano acusó al otro sindicalista de ser "el jefe de prensa de los intendentes", aseguró que los jefes comunales tienen a los empleados con salarios en la línea de la pobreza y dejó un encargo con tono amenazante. Le pidió a los camioneros que se "acerquen" a las delegaciones del sindicato de municipales a expresar que no quieren ninguna municipalización.

"El señor Hernán Doval, secretario general de la Federación de Municipales ha pedido públicamente, actuando como jefe de prensa de sus patrones, de sus jefes, que son los intendentes municipales, la municipalización total, en toda la provincia de Buenos Aires de la recolección de residuos y el barrido manual de calles. ¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Lo que piden es la precarización de los trabajadores de la recolección de residuos", despotricó Moyano este sábado en un video.

"Después lo vemos a este señor, a este personaje, marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros. Hoy quiere achicarle el salario casi al 50% como cobran los municipales. No lo vamos a permitir. Este señor se jacta de hablar en nombre de quién. Que lo digan los empresarios, que lo diga el Gobierno nacional, o que lo diga cualquier empresario rico es una cosa, pero que este dirigente gremial pida precarizar a los trabajadores, la verdad es que no sorprende a nadie", señaló Moyano.

Por otro lado, se refirió a un conflicto específico en la Costa Atlántica, donde pelearon con un intendente peronista. "Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, donde hemos defendido con huevos y con lucha, 45 puestos de trabajo, para que salga un personaje de estos. No vamos a permitir un solo puesto de trabajo que se pierda, vamos a seguir luchando y vamos a lograr que todos los trabajadores de la recolección y del barrido sigan perteneciendo al gremio de camioneros".

Con la mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense, Camioneros logró la reincorporación de 45 trabajadores a la empresa Santa Elena, tras un conflicto de más de dos meses con el intendente, Gustavo Barrera, que milita en el Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Axel Kicillof. Esta semana, la provincia resolvió que aplicará programas de asistencia laboral que subsidiarán una parte de los salarios de los afiliados camioneros para sostener las fuentes de trabajo.

"Sabemos que muchos municipios el trabajador municipal no llega a cubrir la canasta básica con su salario y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria y no lo vamos a permitir. Y se lo decimos nuevamente: no vamos a permitir que ningún trabajador de la recolección y del barrido manual de calles del país y en especial de la provincia de Buenos Aires, pase a ser municipal y que caiga en la línea de pobreza", lanzó Moyano este sábado.

Y le dejó un encargo a sus afiliados camioneros: "Les digo a los trabajadores y delegados, representantes de nuestras delegaciones de la provincia de Buenos Aires, que se acerquen a las regionales de los municipales y les digan que no vamos a permitir que se municipalice ningún servicio de la recolección".

Fuente: Clarín