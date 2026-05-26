Otra crítica del macrismo a Milei: María Eugenia Vidal dijo que cuidar la economía no implica “mirar para otro lado”

La dirigente del PRO y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, volvió a exponer las diferencias del partido fundado por Mauricio Macri con el Gobierno de Javier Milei , en medio de las versiones que hablan de una posible candidatura del expresidente en 2027. Fue luego de una serie de críticas que ya venían haciendo desde el partido amarillo por la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada de bienes.

En modo crítica con la posición de Milei de profundizar la motosierra, Vidal señaló que no cree "que cuidar la economía implique mirar para otro lado cuando hay familias que sienten que el esfuerzo no alcanza, comerciantes que no llegan, jubilados angustiados o jóvenes que sienten que , incluso haciendo todo bien, el futuro les queda lejísimo ".

En un texto que compartió en su X bajo el título "¿Para qué existe el PRO?" , Vidal citó a Mauricio Macri y señaló que "el PRO no puede ponerle palos en la rueda al cambio, pero tampoco puede callarse" , y agregó: acompañar el rumbo económico "no significa hacer de cuenta que no vemos el cansancio, la angustia o la incertidumbre que todavía existe en muchísimas familias".

Las palabras de Vidal llegan a pocos días de que la legisladora porteña y vocera de Jorge Macri, Laura Alonso , cuestionase las demoras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada de bienes. "La sociedad espera que el jefe de Gabinete de explicaciones en la Justicia", había sostenido este domingo al respecto, en diálogo con El Observador . En el mismo sentido se había expresado días antes Jorge Macri, al sostener q ue "es bueno que las dudas se despejen".

En esa misma línea se había expresado también el PRO el pasado 10 de mayo a través de un comunicado, en el que el partido amarillo sostenía que "acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal" y a las del diputado del mismo espacio, Fernando de Andreis quien había sostenido que Adorni "es un obstáculo para la Argentina que viene llevando a cabo el Presidente Milei".

Fuente: Clarín