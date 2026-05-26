Gremialistas y dirigentes opositores reclaman a la Cancillería que intervenga por la detención de dos argentinos en Libia

Dirigentes del peronismo y la izquierda y representantes sindicales denunciaron la detención en Libia de dos argentinos que participaban de una misión humanitaria que se dirigía a Gaza. Piden la intervención del gobierno de Javier Milei para garantizar garantizar su seguridad y liberación. Los activistas habían sido aprehendidos el domingo pasado.

Según informaron integrantes del equipo médico de la misión global Sumud Maghreb , autoridades de Libia detuvieron a diez miembros de la delegación terrestre que se dirigía a Gaza. Entre los activistas aprehendidos están los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera , directores de investigación del portal Nodal.

El convoy humanitario había salido de Argelia el 8 de mayo y llegó a Libia el domingo pasado rumbo a Gaza, donde brindaría asistencia sanitaria . Según detallaron en la misión humanitaria, luego de que la delegación arribara a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte , al este de Libia, se perdió toda comunicación con el grupo y se desconoce su paradero.

En este contexto, dirigentes del Partido Justicialista (PJ) y de la izquierda reclamaron por la intervención de las autoridades argentinas para garantizar la seguridad de los activistas detenidos . También se sumaron al reclamo sindicalistas como Roberto Baradel y Hugo “Cachorro” Godoy .

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue uno de los dirigentes peronistas que reclamó, a través de su cuenta de X, acciones de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno . El ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak , también manifestó su inquietud y pidió por la repatriación de Giménez y Aguilera.

Seguimos con gran preocupación la situación de los ciudadanos argentinos Lucas Aguilera y Paula Gimenez, directores de investigación de NODAL e integrantes del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD, que fueron detenidos en Libia hace 48 horas. La…

“Exigimos al gobierno nacional que lleve a cabo las gestiones necesarias para garantizar la protección consular de ambos ciudadanos , en cumplimiento del derecho que los ampara y de obligaciones del Estado nacional, de manera coordinada, activando todos los mecanismos multilaterales pertinentes ante la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad de ambos ciudadanos”, sostuvo Bianco.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez también pidió a la administración libertaria que tome las medidas necesarias para esclarecer el paradero de los detenidos y asegurar su integridad. “La protección de los argentinos en el exterior es una obligación indelegable del Estado nacional. Exigimos a la Cancillería argentina que active de manera urgente todos los canales diplomáticos y consulares para garantizar su integridad y esclarecer su paradero “, planteó.

La protección de los argentinos en el exterior es una obligación indelegable del Estado nacional. Exigimos a la Cancillería argentina que active de manera urgente todos los canales diplomáticos y consulares para garantizar su integridad y esclarecer su paradero. @Cancilleria_Ar

En la izquierda, por su lado, Nicolás Cortés , dirigente del Partido Obrero de Mendoza y uno de los integrantes de la misión médica de la Flotilla Global Sumud que se trasladó por vía marítima, fue uno de los primeros en exigir la intervención de la administración de Javier Milei .

“ Necesitamos que la Cancillería intervenga de verdad, no como lo hizo con los casos anteriores , que se lavó completamente las manos”, sentenció. El mensaje fue difundido en cuentas de X vinculadas al Partido Obrero y, luego, compartido en redes sociales por la diputada nacional Romina del Plá , del Frente de Izquierda.

"Recién bajamos del avión lo primero que tenemos que denunciar es la situación del convoy de la Global Sumud que hay compañeros detenidos en Libia, 2 son argentinos, reclamamos ls intervención de Cancillería por la seguridad de estos compañeros y todos los integrantes"… https://t.co/OQnhqySEs3 pic.twitter.com/N1MQtQ9Gsf

Aunque no aludió a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la legisladora porteña Vanina Biasi también pidió por la liberación de los activistas argentinos. Lo hizo en el mismo posteo en el que denunciaba la “persecución, secuestro y tortura” de integrantes de la otra delegación del Sumud que se trasladaba por vía marítima y ya fue liberada .

“Dos compañeros de Argentina, Pili y Lucas, están detenidos en Libia junto a otros integrantes del Convoy terrestre de la Global Sumud Maghreb, para quienes exigimos la inmediata libertad . Viva la Flotilla Global Sumud!! Los gobiernos son cómplices, los pueblo del mundo no”, sostuvo la diputada de la ciudad, crítica del alineamiento del gobierno de Milei con Israel .

Llegaron los últimos integrantes de la @gbsumudflotilla a Argentina. Lautaro y Ramiro, periodistas, Viki abogada marplatense, Male activista independiente y Nico, médico generalista y militante del PO de Mendoza. Nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidos,… pic.twitter.com/1KBiwye6o1

Los reclamos por la liberación de Giménez y Aguilera también se extendieron a dirigentes sindicales como Roberto Baradel , secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

“ Exigimos información y la liberación inmediata de los integrantes del convoy de Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y fueron detenidos en Libia del Este, entre ellos los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, de NODAL”, escribió en X, donde compartió imágenes de los activistas detenidos.

Exigimos información y la liberación inmediata de los integrantes del convoy de Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y fueron detenidos en Libia del Este, entre ellos los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, de NODAL. pic.twitter.com/ITPMw2Agen

En tanto, Hugo Godoy , secretario general de la CTA Autónoma , pidió a la Casa Rosada que exija la inmediata liberación de los dos argentinos que participaban del convoy y, al igual que Biasi, apuntó contra la “complicidad” de algunos gobiernos con el accionar de Israel.

“El gobierno argentino tiene la responsabilidad de reclamar de manera inmediata por la libertad de Lucas y de Pula, y de todos los que están detenidos y de garantizar su libertad, su integridad física y su salud ”, planteó a través de un video difundido por la CTA Internacional.

🇵🇸 El Secretario General de la CTA-Autónoma, Hugo Godoy, denuncia la detención de diez integrantes del convoy terrestre Global Sumud secuestrados en Libia del Este, entre ellos los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera de @InfoNodal y exige su inmediata liberación. pic.twitter.com/WH3Aal6d7t

Fuente: La Nación