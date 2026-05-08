Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno y se recupera en el Hospital Italiano de La Plata

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner fue operado este viernes por la mañana en el Hospital Italiano de La Plata . De acuerdo con el parte médico dado a conocer pasadas las 13 , fue intervenido quirúrgicamente por un “cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral”.

Desde la institución comunicaron además que el referente de La Cámpora “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución , quedando internado para controles y seguimiento”.

El informe fue firmado por el director general de la institución, Roberto Martínez .

El propio legislador había anunciado la intervención por la mañana mediante un posteo en la red social Instagram. “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando ”, informó en el comunicado.

Además, afirmó que, pese a la intención de su madre de estar en el hospital durante la intervención , él se negó. “Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia ”, contó.

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El dirigente vinculó directamente este pedido con el tratamiento periodístico sobre las condiciones de detención de su madre por la causa Vialidad, por la que la exmandataria afronta una prisión domiciliaria de seis años e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

“ No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina, convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, sostuvo Kirchner.

En su descargo, el legislador evitó dar detalles y únicamente comentó, en tono humorístico, que uno de los profesionales médicos es “hincha de Estudiantes de La Plata” .

En el mismo tono, Máximo Kirchner, hincha de Racing Club, bromeó incluso con que le prometieron el alta para ver el próximo domingo en su casa el partido entre ambos equipos.

La Cámpora había cuestionado el jueves último el proyecto del ‘super RIGI’ que anunció el presidente Javier Milei , al advertir que el mandatario tuvo en su gestión “todas las leyes que pidió y aún así no arranca”.

“A Milei ya le aprobaron la Ley Bases, el RIGI, la reforma laboral y la flexibilización de Glaciares. El presidente tuvo todas las leyes que pidió y aún así no arranca”, expresó La Cámpora desde sus redes sociales.

Y añadió que “las imágenes de 4.000 argentinos haciendo fila para 60 puestos de trabajo en Moreno dicen más que las palabras del mejor orador. No va más”, subrayó.

Fuente: La Nación