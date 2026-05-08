Adiós a la tabla de planchar: el invento decorativo que la reemplaza y pasa inadvertido en casa

La falta de espacio en casas y departamentos pequeños hizo que muchos objetos tradicionales comenzaran a transformarse o a ser reemplazados. Entre ellos, uno de los más incómodos de guardar es la tabla de planchar : aunque sea plegable, siempre suele quedar haciendo equilibrio detrás de una puerta, dentro de un placard o en algún rincón.

Para enfrentar este problema, aparecen cada vez más diseños pesados para cumplir la misma función, pero sin quedar a la vista cuando no se están utilizando. Entre ellos, uno de los más llamativos es una tabla de planchar que a la vez sirve como espejo , por lo que puede usarse también como elemento decorativo del living o una habitación.

A simple vista, este invento parece un espejo de pie común . Sin embargo, del otro lado tiene una superficie preparada para apoyar la ropa y planchar . De esta manera, cuando está de manera vertical, cumple una función decorativa, mientras que al ubicarlo de manera horizontal puede aprovecharse como tabla.

El portal Déco de Francia, con más de 88.000 seguidores en Instagram, compartió hace algunos años este invento novedoso. Según precisó, la diseñadora francesa Aïssa Logerot presentó su creación bajo el nombre de “Madame est servie”.

“Este objeto es un vínculo entre dos acciones consecutivas: planchar la ropa y vestirse” , explicó la funcionalidad de su invento Logerot, graduada de la Escuela Nacional Superior de Creación Industrial (ENSCI–Les Ateliers).

La gran ventaja frente a una tabla tradicional es que no necesita esconderse. En lugar de quedar guardada detrás de una puerta o apoyada en la pared, pasa a funcionar como un espejo decorativo en el ambiente .

La tabla de planchar tradicional pierde cada vez más terreno frente a una alternativa más rápida: la plancha a vapor de mano , también conocido como steamer . Su funcionamiento es simple: utiliza vapor caliente para eliminar arrugas, estirar las fibras y desinfectar la ropa sin apoyarla sobre una superficie ni ejercer presión directa.

El secreto detrás de su gran efectividad está en el vapor a alta temperatura, que afloja la fibra textil y deja las prendas listas para usar en pocos segundos. Además, al no tener contacto directo con la ropa, resulta ideal para telas delicadas, como seda o lino .

Tienen un depósito de agua de alrededor de 280 ml. La mayoría incluye control de temperatura , una suela antiadherente de plástico que evita enganches o marcas y distintos accesorios, como cepillos para telas gruesas.

También existe la versión más completa, que es la plancha a vapor vertical . Funciona de la misma manera: vapor de agua a alta temperatura, ideal para dejar la ropa lista en cuestión de segundos.

La diferencia es que incluye una percha para colocar las prendas, así como también un depósito mucho mayor de agua. Esto permite planchar mucha más cantidad de ropa sin tener que hacer recargas.

En específico, solo hay que colgar la prenda en una percha, aplicar el vapor y ver cómo las arrugas desaparecen . En menos de un minuto, una camisa, remera o vestido puede quedar 100% alisado.

Estas son las principales ventajas de las planchas a vapor:

Fuente: TN