Operan a Máximo Kirchner: se trata de una cirugía programada

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se somete a una cirugía programada este viernes en la ciudad de La Plata , de acuerdo con lo que él mismo indicó en un mensaje que publicó en Instagram. Fuentes del entorno del legislador afirmaron a LA NACION que, una vez finalizada la operación, compartirán el parte médico del hospital, aunque no dieron más detalles .

“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, dijo en el arranque de su posteo el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Máximo expresó también que su madre deseaba asistir a la intervención, pero él mismo le aseguró que no era necesario y vinculó esta decisión con la situación judicial de la expresidenta, presa en su domicilio de la calle San José 1111 por la causa Vialidad , en la que fue condenada por corrupción . “Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga ”, agregó.

Una publicación compartida de Máximo Kirchner (@maximockirchner)

Además, el diputado por la provincia de Buenos Aires argumentó que un eventual traslado generaría una exposición mediática innecesaria. " Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso “, remarcó a casi un año de la detención y el posterior debate sobre sus salidas al balcón y sus invitados al departamento.

También aprovechó para comentar sobre la situación económica del país. Si bien no desarrolló puntos específicos ni se refirió al escándalo por el patrimonio y los viajes del jefe de gabinete, Manuel Adorni , expresó sus preocupaciones sobre el rumbo de la gestión libertaria.

“Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”, sostuvo.

Por otro lado, comparó la situación de Cristina Kirchner con la de otros detenidos “por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, en un intento de marcar que la Justicia aplica un trato exigente con la expresidenta.

En particular, al hablar de la cirugía, el legislador mostró confianza en el equipo médico y comentó incluso que uno de los médicos a cargo de la operación es simpatizante del club Estudiantes de La Plata y le prometió que el domingo podrá “ver el partido en casa” —haciendo referencia al próximo enfrentamiento con Racing Club, del que es hincha el líder de La Cámpora—. “Está confiado en que nos ganan. Je”, bromeó.

Sobre el final del mensaje, usó el sarcasmo para referirse a su relación con la prensa con un latiguillo que suele usar su madre cuando se expresa por redes sociales. “ PD: Después de tantas operaciones de prensa…” , concluyó.

Máximo Kirchner participó de un acto en Cañuelas el pasado viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador. Durante su exposición, el legislador rechazó una postulación personal, definió el rumbo actual como un proceso de caída del consumo y destrucción de la industria nacional.

La actividad territorial del legislador se dio en un periodo de distanciamiento con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , con quien no habla desde hace más de un año por diferencias en la conducción del peronismo.

Si bien decidió no explicitar el motivo de la actual intervención, en mayo de 2021 , el diputado nacional ingresó al Hospital Italiano de La Plata por un cuadro agudo de cólicos renales . Los médicos diagnosticaron una litiasis de tres milímetros y una infección denominada perinefritis incipiente.

En ese entonces, el legislador permaneció internado durante un fin de semana para recibir tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía intravenosa. La institución comunicó el alta médica el domingo 23 de mayo de aquel año tras registrar una evolución clínica favorable.

El informe del centro de salud destacó que el paciente mantuvo un buen estado general y completó el tratamiento sin complicaciones .

En tanto, en junio de 2012 , el referente de La Cámpora fue operado de urgencia en el Hospital Austral de Pilar por una artritis séptica en su rodilla derecha . El procedimiento ocurrió un lunes y requirió la internación del legislador durante varios días.

Los especialistas, en aquel entonces, limpiaron la zona afectada mediante un lavado articular artroscópico en el quirófano para resolver la infección. El hijo de la expresidenta permaneció en una habitación del segundo piso del hospital hasta recibir el alta médica.

Fuente: La Nación