Ombú, el animal que sorprendió en Iberá: por primera vez filman a un joven yaguareté en un sendero turístico

Ayer, por primera vez desde el regreso de la especie a Corrientes, se pudo ver y filmar a un yaguareté. El avistaje ocurrió en Colonia Carlos Pellegrini , en los Esteros del Iberá .

En un video filmado por uno de los vecinos de la zona se observa al felino caminando de espaldas por la Reserva Provincial Iberá antes de volver a internarse en el monte. “Es algo que imaginábamos que iba a ocurrir. La sorpresa es que haya pasado tan rápido y eso realmente emociona ”, explicó Gonzalo Boccalandro, de la posada El Yacaré, quien avistó el felino y filmó uno de los videos junto a tres amigos de la misma localidad.

El ejemplar fue identificado como Ombú , un joven macho nacido en el corazón de los esteros hace un año y medio en San Alonso, que actualmente atraviesa su proceso natural de dispersión.

Para Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director ejecutivo de Red Yaguareté , este tipo de encuentros comenzará a repetirse con mayor frecuencia: “ Es lo que se espera que ocurra. Ombú está creciendo con contacto visual con humanos , algo que sus progenitores no experimentaron, y eso hará que, como sucede en otras regiones del continente, se habitúen a ser vistos sin alterarse. Ya hubo avistajes de pobladores rurales, investigadores y personal de los parques, pero ahora llegó el momento de los turistas y los guías en una de las zonas más visitadas del Iberá”.

Según los últimos relevamientos, actualmente hay cerca de 50 yaguaretés viviendo en libertad en los Esteros del Iberá. “Esto es fruto del trabajo de reintroducción para recuperar una especie que había sido exterminada por la caza excesiva. Corrientes es hoy la única provincia argentina donde el yaguareté está en expansión y aumentando su población. En otras provincias la situación sigue siendo crítica: en Santiago del Estero hace más de 20 años que no existen registros documentados y en Misiones ya se observan extinciones locales en algunas zonas. La causa sigue siendo la misma: la caza ilegal y la falta de controles suficientes ”, afirmó.

En este momento, Ombú busca un territorio donde establecerse. “Es un comportamiento completamente natural. Así llegó hasta la zona de Carlos Pellegrini, donde ya fue visto varias veces tanto en el Parque Nacional como en el Parque Provincial Iberá. Veremos si se queda allí o continúa desplazándose hacia otras áreas ”, explicó Lodeiro Ocampo.

En el video, se puede ver que Ombú mantuvo distancia de las personas, aunque no parecía molestarle su presencia. “Hay que seguir el caso de cerca para evitar que la gente se acerque demasiado. Este tipo de encuentros tan próximos, con personas caminando y sin barreras físicas, no es lo más habitual. En otros lugares, los avistajes suelen darse desde embarcaciones o vehículos, que funcionan como protección ante una eventual reacción defensiva del animal ”, señaló el director ejecutivo de Red Yaguareté.

Y agregó: “ No se trata ni de cerrar todo ni de permitir que la gente circule como si no hubiera yaguaretés. El área tiene que adaptarse a esta nueva realidad y preparar a los visitantes para un posible encuentro cercano, manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias. En las Cataratas del Iguazú existe una de las mayores densidades de yaguaretés del país y nunca hubo incidentes. Tenemos que lograr que en Iberá ocurra lo mismo para que siga siendo una buena noticia que nuestro gran tigre americano recupere su lugar en el ecosistema” .

Para Boccalandro fue un avistaje muy simbólico y que podría tener un futuro impacto turístico en la región. “Ojalá ver yaguaretés deje de ser algo completamente excepcional y se transforme en una oportunidad para quienes visitan Iberá. Pero este ejemplar en particular, más allá de su valor genético, implica una enorme responsabilidad para todos: las áreas protegidas, los vecinos y también los turistas ”, concluyó.

Fuente: La Nación