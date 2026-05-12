Belgrano derrotó 2-0 a Unión, avanzó a semifinales del Torneo Apertura y espera por Argentinos o Huracán

Belgrano derrotó 2-0 a Unión en el Gigante de Alberdi, se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura y confirmó el gran momento que atraviesa desde la victoria en el clásico cordobés frente a Talleres. Los cordobeses encontraron el gol en el segundo tiempo con un cabezazo increíble y una contra en el final del partido, y ahora esperan por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán. Córdoba, otra vez, quedó envuelta en clima de fiesta.

El conjunto cordobés de Ricardo Zielinski arribó impulsado por el impacto emocional que significó el triunfo en el clásico frente a Talleres, que le dejó una baja sensible: Lucas Passerini fue expulsado por doble amarilla y quedó fuera de este compromiso. Mientras que el equipo santafecino de Leonardo Madelón se sostuvo en la confianza que le dio la eliminación de Independiente Rivadavia, uno de los equipos más sólidos de la fase regular.

Los equipos salieron al campo bajo un clima multitudinario, con fuegos artificiales y una atmósfera propia de una final, en la que no faltó momento para acordarse del clásico rival. En la salida llamó la atención el look de varios futbolistas, con el pelo teñido para la ocasión: Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni lucieron azul, mientras que Lisandro López apareció de blanco. Así transcurrieron los primeros minutos, con intensidad y presión de ambos lados.

La primera situación clara llegó desde la derecha, a los siete minutos. Un centro pasado encontró a Adrián Spörle en el segundo palo y el lateral sacó una volea precisa, baja y potente. Matías Mansilla reaccionó con un manotazo notable para desviar la pelota, que luego pegó en el palo antes de irse al córner.

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Unión emparejó el desarrollo con algunas aproximaciones y una de ellas dejó a Marcelo Estigarribia con un corte en la ceja izquierda tras un choque dentro del área. Sin embargo, Belgrano continuó como el equipo más punzante, con llegadas directas que terminaron en remates exigentes y nuevas respuestas de Mansilla.

Con el paso de los minutos, el primer tiempo se volvió más disputado, friccionado y con menos espacios cerca de las áreas. A los 44, Belgrano volvió a quedar cerca del gol: Francisco González Metilli capturó otra pelota de volea y sacó un remate potente que encontró una gran reacción del arquero de 30 años, quien se estiró para desviar el disparo. Así se cerró una primera etapa con superioridad del conjunto cordobés, aunque sin poder superar al arquero de Unión.

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La segunda parte comenzó otra vez con intensidad. Unión armó una jugada de gran nivel por la izquierda, con una acción brillante de Mateo del Blanco , que resolvió de taco para habilitar el centro. La pelota derivó en Julián Palacios , que conectó una volea y exigió a Thiago Cardozo con un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo.

El Tatengue mostró más decisión en el arranque del complemento y consiguió el primer disparo al arco del partido con un intento de Rafael Profini . La reacción visitante provocó los fuertes gritos del Ruso Zielinski desde el banco de suplentes, en busca de una respuesta inmediata de Belgrano. Pero el partido ahora era de Unión. Palacios metió un pase de cachetada que rompió líneas y dejó a Estigarribia de cara al arco. El delantero, con una venda que casi le tapaba el ojo izquierdo, atacó el espacio, sacó un remate al primer palo y exigió una gran reacción de Cardozo, que respondió con firmeza para sostener el empate.

Pero la paridad se rompió cerca de los 19 minutos. Después de un córner desde la derecha de Rigoni, la pelota encontró a Adrián Sánchez casi afuera del área y el mediocampista sacó un cabezazo magnífico, al primer palo, desde una posición lejana. La definición sorprendió a Matías Mansilla y desató el festejo en el Gigante de Alberdi: Belgrano se ponía 1-0 arriba en un tramo del partido en el que Unión había crecido.

Belgrano creció después del gol. Con salidas prolijas y tenencias que ya insinuaba en el primer tiempo, el equipo local se mostró más suelto y confiado a partir de la ventaja. Zelarayán encontró más espacios para manejar la pelota y el conjunto cordobés consiguió jugar lejos de su arco durante varios pasajes del tramo final.

Unión no logró encontrar respuestas claras para reaccionar. Apenas generó una posibilidad tras un córner jugado en corto que terminó en un remate de Juan Ludueña , quien anticipó dentro del área, aunque definió a las manos del arquero. El Tatengue perdió la claridad con el paso de los minutos y ya no pudo sostener el dominio que había mostrado en el arranque del complemento.

Y con el tiempo cumplido, Belgrano terminó de liquidar el partido. Franco “Mudo” Vázquez , que ingresó en la segunda parte, encabezó un contraataque y asistió a Ramiro Hernández , que definió para el 2-0 y desató otra explosión en Alberdi. El juvenil selló la clasificación del conjunto cordobés en una noche que volvió a alimentar la ilusión de su gente.

Belgrano terminó celebrando otra jornada especial en Alberdi. Lisandro López, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán estuvieron entre los puntos más altos de un equipo sólido y convencido, además de Adrián Sánchez, autor de su primer gol en el año y responsable de destrabar un partido cerrado. El conjunto del Ruso Zielinski alcanzó, además, su tercer encuentro consecutivo sin recibir goles, una muestra del equilibrio que encontró en el tramo decisivo del campeonato. Tras el impulso anímico que significó la victoria en el clásico cordobés, Belgrano volvió a ganar, se instaló en las semifinales del Apertura y ahora espera por Argentinos Juniors o Huracán. Córdoba seguirá de fiesta unos días más.

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Fuente: La Nación