Nueva encuesta electoral en Provincia: doble empate entre La Libertad Avanza y el PJ

Mientras el Círculo Rojo se pregunta, a nivel nacional, si Javier Milei podrá ser reelecto como presidente, otra pelea electoral se va cocinando ya a fuego no tan lento. Con Axel Kicillof vedado por la ley, ¿quién será el próximo gobernador bonaerense? Una nueva encuesta a la que accedió Clarín este fin de semana muestra un doble empate y le agrega picante a una puja muy caliente.

El estudio (basado en un relevamiento bonaerense de 1.250 casos , entrevistados entre 1 y 9 de mayo, con 2,5% de margen de error) es de Trends . "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", se definen en la consultora.

El capítulo electoral evalúa escenarios por candidato, y allí se da una llamativa paridad entre los libertarios y el peronismo.

Pero antes de meterse en esa contienda, el sondeo hace algunas preguntas básicas de coyuntura política y económica. Con estos resultados:

1) ¿Qué sentimiento caracteriza mejor su estado de ánimo sobre el futuro del país y la provincia? Los sentimientos negativos predominan sobre los positivos: 54% a 29%.

2) ¿Cómo diría que está hoy la Provincia de Buenos Aires? Positiva 36% vs. Negativa 61%.

3) La inseguridad se recorta, por lejos, como el principal problema que preocupa a los vecinos de la Provincia: 43%, contra 15% de desempleo y 14% de bajos salarios.

4) En este contexto complejo, la gestión de Kicillof tiene un buen balance : 48% de aprobación y 49% de desaprobación.

En todos los casos el 100% se completa con cifras de "no sabe/no contesta".

Luego sí, Trends entra en la puja electoral. Con una pregunta básica y una oferta de nombres, como si se tratara de una PASO : "Si hoy hubiera elecciones a Gobernador y se presentaran los siguientes candidatos, ¿a quién votaría?". Y allí, a golpe de vista, se ve un doble empate.

1) Por un lado, lideran Sergio Massa por el PJ y Diego Santilli por LLA, ambos con 21%.

2) Luego, si se suman los números de los candidatos afines por espacio, se da una paridad 35% a 35% entre peronistas y libertarios.

En el caso del PJ, al 21% de Massa se agregan 7% de Mayra Mendoza, 4% de Federico Achával y 3% de Fernando Gray. En el caso de LLA, al 21% de Santilli hay que adicionar 11% de Guillermo Francos y 3% de Sebastián Pareja. Una paleta que difícilmente se dé en la realidad el año próximo, pero que resulta sumamente atractiva para la previa.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín