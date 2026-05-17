Lanzan herramientas tecnológicas para bloquear apuestas ilegales y reforzar el control parental

El crecimiento de las apuestas online ilegales se convirtió en una de las principales preocupaciones de la región, debido al fácil acceso desde celulares, la proliferación de plataformas clandestinas y el aumento de casos de menores vinculados al juego.

La situación encendió las alertas sobre los riesgos de una actividad que opera, en muchos casos, fuera de los controles estatales y de los mecanismos de protección para niños y adolescentes.

Por este motivo, la Lotería de Córdoba presentó dos herramientas tecnológicas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas online ilegales. Se trata de NOVA+, una aplicación de control parental para celulares, y LUCA, un sistema de bloqueo de sitios clandestinos en redes WiFi de escuelas, colegios y clubes.

La iniciativa apunta a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al crecimiento de esta problemática.

Según explicaron desde la Lotería, NOVA+ permite a los adultos monitorear y bloquear el acceso de menores a plataformas de entretenimiento y apuestas destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. La aplicación ya se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS.

En paralelo, el proyecto LUCA, sigla de Línea Unificada de Ciberprotección Académica, está orientado a instituciones educativas y deportivas. El sistema permite bloquear automáticamente páginas de apuestas ilegales dentro de las redes WiFi de esos espacios, sin acceder a datos personales ni afectar la privacidad de los usuarios.

“Cuando un dispositivo conectado a la red institucional intenta ingresar a una plataforma clandestina de apuestas, el acceso se bloquea automáticamente”, señalaron desde el organismo.

La presentación oficial de las herramientas estuvo a cargo del presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, quien días atrás encabezó una charla en el predio del Club Atlético Talleres junto a jugadores de las divisiones inferiores de 15 y 16 años.

Desde la entidad aseguraron que las capacitaciones y exposiciones continuarán en distintos establecimientos educativos y clubes deportivos de toda la provincia.

"Se pone a disposición de los padres, de las escuelas y clubes de la Provincia para colaborar con el crecimiento y el desarrollo sano de los menores de edad”, expresó Urreta durante la presentación de las herramientas.

Fuente: Clarín