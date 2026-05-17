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Lanzan herramientas tecnológicas para bloquear apuestas ilegales y reforzar el control parental

Redacción CNM mayo 17, 2026

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El crecimiento de las apuestas online ilegales se convirtió en una de las principales preocupaciones de la región, debido al fácil acceso desde celulares, la proliferación de plataformas clandestinas y el aumento de casos de menores vinculados al juego.

La situación encendió las alertas sobre los riesgos de una actividad que opera, en muchos casos, fuera de los controles estatales y de los mecanismos de protección para niños y adolescentes.

Por este motivo, la Lotería de Córdoba presentó dos herramientas tecnológicas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas online ilegales. Se trata de NOVA+, una aplicación de control parental para celulares, y LUCA, un sistema de bloqueo de sitios clandestinos en redes WiFi de escuelas, colegios y clubes.

La iniciativa apunta a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al crecimiento de esta problemática.

Según explicaron desde la Lotería, NOVA+ permite a los adultos monitorear y bloquear el acceso de menores a plataformas de entretenimiento y apuestas destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. La aplicación ya se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS.

En paralelo, el proyecto LUCA, sigla de Línea Unificada de Ciberprotección Académica, está orientado a instituciones educativas y deportivas. El sistema permite bloquear automáticamente páginas de apuestas ilegales dentro de las redes WiFi de esos espacios, sin acceder a datos personales ni afectar la privacidad de los usuarios.

“Cuando un dispositivo conectado a la red institucional intenta ingresar a una plataforma clandestina de apuestas, el acceso se bloquea automáticamente”, señalaron desde el organismo.

La presentación oficial de las herramientas estuvo a cargo del presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, quien días atrás encabezó una charla en el predio del Club Atlético Talleres junto a jugadores de las divisiones inferiores de 15 y 16 años.

Desde la entidad aseguraron que las capacitaciones y exposiciones continuarán en distintos establecimientos educativos y clubes deportivos de toda la provincia.

"Se pone a disposición de los padres, de las escuelas y clubes de la Provincia para colaborar con el crecimiento y el desarrollo sano de los menores de edad”, expresó Urreta durante la presentación de las herramientas.

Fuente: Clarín


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