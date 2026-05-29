Nueva encuesta electoral de la consultora más optimista con Milei: amplia ventaja para 2027

Isasi / Burdman fue una de las consultoras que más polémica generó en el proceso electoral de las legislativas 2025 . Elogiada porque se trató de una de las pocas que acertó el triunfo de Manuel Adorni en CABA en mayo, luego resultó despedazada porque vaticinaba un triunfo violeta en Provincia en septiembre y terminó en durísima derrota ante el peronismo.

Con esos antecedentes, la firma más optimista con el presidente Javier Milei acaba de presentar su último estudio nacional y, de cara a los comicios 2027, muestra una amplia ventaja del oficialismo sobre el resto.

El sondeo al que accedió Clarín este viernes se basó en un relevamiento a nivel país de 1.976 casos , entrevistados entre el 21 y el 26 de mayo.

Antes de meterse en el capítulo electoral, la firma que dirigen Viviana Isasi y Julio Burdman se detiene en dos datos clásicos de coyuntura: la imagen del Presidente y la evaluación de la gestión.

El primero es uno de los pocos tópicos en los que Milei queda con balance negativo: combina 42% de imagen a favor, 15% regular y 43% en contra . Otros sondeos conocidos en estos días , si bien hablan de un repunte del libertario, lo hacen desde escalas mucho más bajas.

En el caso de Isasi / Burdman también muestran una suba en la imagen positiva del Presidente respecto a abril, cuando la ubicaba en 40 puntos.

Respecto de la mirada sobre la gestión , las cifras son similares, aunque con saldo en verde: 46% aprueba, 45% desaprueba y 9% no sabe.

Luego sí, la encuesta se mete en el terreno de los votos , mirando hacia la pelea presidencial del año que viene. Y arranca con una pregunta básica, para testear una eventual reelección del libertario.

"Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿usted votaría por la reelección de Milei , o contra la reelección Milei?", plantea. Con este resultado: 44% a favor, 41% en contra y 15% no sabe .

Pero lo más llamativo viene después. Primero, con dos cuadros de intención de voto por espacios/referentes, en los que el Presidente parece quedar a tiro de un triunfo en primera vuelta . Para evitar el balotaje, se recuerda, hay que superar el 45% o llegar a 40% y sacarle al menos 10 puntos de ventaja al segundo.

"Si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido/candidato votaría? "

1° La Libertad Avanza de Milei: 40%.

2° Fuerza Patria de Kicillof, Cristina y Massa: 24%.

3° Frente de Izquierda de Bregman y Del Caño: 9%.

4° Provincias Unidas de Pullaro y Llaryora: 6%.

1° La Libertad Avanza de Milei: 39%.

2° Fuerza Patria de Kicillof, Cristina y Massa: 23%.

3° PU de Pullaro y Llaryora + PRO de Macri: 11%.

4° Frente de Izquierda de Bregman y Del Caño: 9%.

Por último, se indaga sobre el duelo de segunda vuelta que hoy parecería más probable: Milei vs. Kicillof. Y aquí los números de Isasi / Burdman directamente vuelan a favor del libertario: 54% a 35%, con 11% de indecisos.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín