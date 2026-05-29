Vialidad: ¿Cómo sigue el trámite de la ejecución patrimonial de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner?

La Cámara de Casación rechazó este jueves, el último intento de la ex Presidenta para dilatar la ejecución de bienes muebles e inmuebles en el marco de la causa Vialidad. El decomiso que busca cubrir la cifra de $685.000 millones determinado como el fraude cometido, es resultado de la condena que obtuvo firmeza en junio de 2025. Ahora, entienden en Comodoro Py, debe avanzar el trámite y será la Corte la que pase a ser titular de todo lo que se decomise.

Cristina Kirchner se encuentra detenida En San José 1111 desde el año pasado en cumplimiento de la sentencia condenatoria del caso Vialidad, donde se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Junto con la privación de la libertad, la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida es otra de las consecuencias de la firmeza que la Corte Suprema otorgó a la condena por corrupción. Asimismo, con la finalidad de recuperar el dinero del producido del delito cometido, el decomiso es la instancia sobre la cual se busca avanzar.

Cuando el máximo tribunal penal, ordenó que se avance con la ejecución patrimonial, se señaló en ese fallo que la maniobra investigada, involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con "resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, a través de negocios compartidos durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal".

Cuando se avance con el fallo judicial firmado por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, las propiedades ejecutadas a los condenados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia .

El año pasado, el 18 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, firmó la resolución para hacer efectivo el decomiso. Sin embargo, los abogados defensores de la ex Presidenta apelaron esa decisión.

Los magistrados de la Casación aunaron su posición respecto a que los parámetros sobre los cuales el TOF 2 fundó la individualización de los bienes decomisables "resultaban suficientemente fundados".

Las defensas pretendían exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero ilícito, desde su origen hasta la actualidad. Pero los camaristas señalaron que esa exigencia "no tiene sustento legal y desconoce cómo opera la criminalidad económica organizada, donde las ganancias ilegales suelen mezclarse, transformarse y reinvertirse durante largos períodos ".

El máximo tribunal penal explicó que, en delitos extendidos durante más de una década, "alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva".

La segunda resolución de la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, fue rechazar la apelación que interpuso la defensa de la familia Kirchner, el abogado de Lázaro Báez y de los demás imputados.

Ese recurso extraordinario sostiene que no hay sustento jurídico para que se habilite el reclamo ante la Corte Suprema. Sin embargo, Cristina Kirchner aún puede ir en queja ante el máximo tribunal, pero indicaron fuentes judiciales a Clarín “no tiene efecto suspensivo y se puede iniciar la ejecución patrimonial”.

¿Por qué se podrá avanzar con la ejecución patrimonial? Fuentes judiciales explicaron a Clarín que sigue vigente el artículo 257 del Código Procesal Penal que regula el trámite mediante el cual se apeló el decomiso .

Frente a esa posibilidad Cristina Kirchner reclamó que los bienes sólo pueden ejecutarse cuando haya sentencia firme, reclamando el efecto suspensivo por el recurso interpuesto.

La Cámara de Casación en el fallo que rechazó los recursos también, fijó postura sobre aquella interpretación formulada por la defensa de la ex presidenta, señalando que es incorrecta.

En particular se sostuvo que la condena de Vialidad ya está firme con el fallo de la CSJN, y que lo que se ejecuta es la medida accesoria de decomiso y no la condena, y que esta instancia se rige por la continuidad del trámite en ejecución, "por lo que el efecto suspensivo no opera automáticamente".

Es por ello, que declarada hoy la inadmisibilidad del recursos extraordinario, "se puede avanzarse con la ejecución del decomiso. La eventual queja ante la CSJN "no tiene efecto suspensivo automático, salvo que la Corte lo conceda expresamente en esos términos", señalaron fuentes judiciales .

Otra de las fuentes consultadas en Comodoro Py, señalaron que aquello que sostiene la jurisprudencia es que la “queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, es decir no suspende la ejecución del fallo impugnado”, sin embargo, “es decisión de la Corte considerar si ya es ejecutable o no” .

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en diciembre pasado, hizo saber a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema que se “resuelva si algún bien será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

Ese procedimiento se cumplió en base a la acordada que sacó la Corte el año pasado 22/2025. En aquella ocasión, indicaron fuentes judiciales, se le consultó al TOF 2 “ si estaba firme el fallo y se informó que las defensas fueron a la Cámara de Casación”.

En febrero de este año, el máximo tribunal penal confirmó la decisión del Tribunal que ejecuta la pena respecto a los criterios a aplicar para el decomiso de bienes que incluye 111 propiedades. Ante esa circunstancia, se volvió a mandar oficio “haciendo saber lo resuelto por la Sala IV, pero aún sin respuesta”.

De esta manera, el efecto suspensivo o no, depende de la Corte Suprema de Justicia quien recibirá la queja de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, como también de Lázaro Báez y de las demás defensas.

La Acordada mencionada determinar que los bienes a decomisar se inscribirán en un registro público y que será el máximo tribunal el que se convierta en titular de esas propiedades para, posteriormente, resolver el destino de los bienes muebles inmuebles: si serán utilizados por el Poder Judicial, si serán rematados o cedidos.

Los bienes que identificó el fiscal Diego Luciani junto a su par Sergio Mola, son 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner y 19 que fueron heredados a sus hijos.

También se incluyeron bienes muebles e inmuebles bajo la titularidad de las empresas de Báez que fueron utilizadas para la maniobra defraudatoria: dos de Austral Construcciones, tres de Kank y Costilla y dos de Loscalzo y Del Curto.

El listado incluye terrenos y otras propiedades radicadas en la ciudad de El Calafate, que fueron cedidas en partes iguales a Máximo y a Florencia Kirchner.

Al respecto consignó un inmueble anotado bajo la titularidad de Cristina Kirchner y otros 19 cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Se trata de inmuebles comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

¿Cuáles son? Todos los departamentos del complejo ubicado en Río Gallegos, sobre la calle Mitre 535. Fue adquirido, consignaron, por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007. Se trata de un edificio que construyó Lázaro Báez y que se concretó con la firma de un fideicomiso.

Otra de las propiedades se encuentra, también en la capital santacruceña, sobre la calle 25 de Mayo 255, un inmueble que compró el ex presidente el 6 de septiembre en 2010.

Sobre la avenida principal de Río Gallegos, “Presidente Néstor Kirchner” 490, se encuentra otro inmueble que el Ministerio Público Fiscal quiere ejecutar. El mismo fue obtenido por el ex mandatario el 22 de septiembre de 2006.

Finalmente, las últimas dos propiedades se ubican en El Calafate: la primera fue adquirida el 7 de diciembre de 2007 por Néstor Kirchner y el 20 de febrero del año siguiente se sumó otro terreno. Este último después fue cedido por Cristina Kirchner a Lázaro Báez a cambio de otro terreno que otorgó el dueño del Grupo Austral para que la ex presidenta amplíe su hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín