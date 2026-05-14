No es solo para evitar roces: para qué sirve realmente la red interna de los shorts de baño

Muchas personas cortan la clásica malla blanca que viene dentro de los shorts de baño apenas los compran. Para algunos resulta incómoda, ajustada o áspera. Sin embargo, lo que pocos saben es que esa red interna cumple varias funciones importantes más allá de evitar paspaduras.

Este sistema, presente en la mayoría de los trajes de baño masculinos, fue diseñado para mejorar la comodidad, el secado y la estabilidad tanto dentro como fuera del agua.

La malla perforada funciona como una especie de ropa interior integrada y ayuda a que el short resulte más cómodo, estable e higiénico.

La función más conocida es evitar irritaciones provocadas por la tela mojada . Cuando el short se pega al cuerpo después de salir del agua, el movimiento constante puede generar rozaduras, especialmente en la entrepierna.

La red crea una separación entre la piel y la tela exterior , lo que ayuda a disminuir la fricción.

La malla también cumple una función de sostén. Ayuda a mantener todo en su lugar mientras una persona nada, corre en la playa, juega al vóley o se mueve dentro del agua.

Por eso muchos modelos deportivos mantienen este sistema incluso en diseños modernos.

Al estar hecha con una tela tipo red, permite que el agua drene con facilidad y que circule mejor el aire . Esto acelera el secado y evita que el short quede pesado o pegado al cuerpo durante mucho tiempo.

Cuando algunas telas se mojan, pueden volverse más finas o adherirse demasiado al cuerpo. La red interna aporta una capa extra que ayuda a mantener la forma del short y mejora la cobertura .

La red también ayuda a que el short conserve estabilidad dentro del agua . Sin esa malla, algunas prendas pueden inflarse más o desplazarse mientras la persona nada.

Ese pequeño detalle hace que el movimiento resulte más cómodo y que el short no pierda ajuste fácilmente.

A pesar de sus ventajas, hay quienes prefieren eliminarla apenas compran el short. Las razones más comunes son:

En modelos económicos, la red suele estar hecha con materiales más rígidos y ásperos , lo que aumenta la incomodidad.

Quitar la malla no arruina la prenda, pero sí modifica bastante la experiencia de uso.

La malla blanca que traen los shorts de baño suelen estar fabricada de poliéster, nylon y una mezcla de fibras sintéticas elásticas .

Además, la estructura tipo red permite que el agua drene fácilmente y que circule el aire , algo clave para evitar que el short quede pesado o húmedo durante mucho tiempo.

A pesar de estas funciones, algunas marcas optaron en el último tiempo por reemplazar la malla blanca por un bóxer interno de microfibra o tela elastizada .

Fuente: TN