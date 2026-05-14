Fuerte Apache: once detenidos en megaoperativo antinarco tras una balacera que dejó un vecino herido

Decenas de agentes de la Policía bonaerense concretaron este jueves un megaoperativo en Fuerte Apache para desarmar dos bandas en el barrio de monoblocks ubicado en Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero, luego de una balacera que tuvo lugar la semana pasada y dejó como resultado un vecino herido que quedó en medio de los disparos.

Tras varias horas de labor, fuentes del operativo aseguraron que había al menos once personas detenidas a disposición de la justicia, acusadas por diversos delitos vinculados al narcotráfico.

El operativo comenzó durante la madrugada y seguía por la tarde, con el apoyo de más de 500 oficiales, que apuntaron a realizar 14 allanamientos en la zona en el operativo de la fuerza de seguridad provincial.

La semana pasada, los vecinos grabaron y compartieron en redes sociales los videos de un tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada. Un hombre de 68 años resultó herido, luego de recibir el impacto de una bala perdida. También resultaron heridos dos miembros de las bandas que se enfrentaban. Fueron más de treinta disparos los que se escucharon, según los videos que circularon.

A partir de ese enfrentamiento, se lanzó una investigación para tratar de encontrar a los cabecillas de estos grupos. Según fuentes policiales consultadas por LN+ , son dos bandas de delincuentes que se disputan el poder territorial en el barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Además de bunkers narco, también se dedican a realizar entraderas y secuestros extorsivos en la zona de Tres de Febrero.

En medio del enorme despliegue de las fuerzas de seguridad en el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache, hubo al menos once detenidos , mientras avanzan las tareas de la justicia para determinar los cargos e imputaciones sobre cada uno de ellos.

El movimiento de los agentes sorprendió al barrio, donde niños y adolescentes se acercaban a curiosear en las sitios donde se movían los agentes, con sus cascos, chalecos y armas largas, motos, camionetas y perros entrenados en encontrar drogas.

Fuente: Clarín