Gran convocatoria en el Taller Textil: Más de 35 vecinas se capacitan en costura

MADARIAGA

Con la participación de más de 35 inscriptas se dio comienzo a una nueva instancia de formación en el Taller Textil que estará orientada a la elaboración de pantalones.

Durante el primer encuentro se presentó el proyecto y se trabajó sobre las prendas que aprehenderán a confeccionar, los materiales e insumos a utilizar y la mordería, según la prenda.

Además se les explicó que podrán hacer uso del taller, coordinando con la encargada del lugar.

“Se trata de una nueva instancia de aprendizaje en donde recibirán las herramientas teórico-prácticas en el área de la confección textil orientada a la producción de pantalones funcionales”.

“De esta manera las participantes adquirirán los conocimientos aplicables tanto para uso personal como para una posible salida laboral” destacó el secretario de Producción, Javier Volpatti.

El curso tendrá una duración de 6 encuentros en total con cursada los miércoles de 10 a 11.30 horas.

Con esta iniciativa, el Taller Textil se consolida como un espacio de producción y aprendizaje, brindando herramientas concretas para que más personas puedan emprender en el sector de la indumentaria.