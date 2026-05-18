“No conocen lo peor de mí”: la reacción de una directora que pateó el pupitre de un alumno por su mal comportamiento

“¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”. La frase, dicha en medio de un aula desbordada, quedó registrada en un video que en cuestión de horas se viralizó en redes sociales. La protagonista de la frase es la directora de un colegio secundario que intervino ante un curso con reiterados problemas de conducta. Incluso, la secuencia comenzó con la mujer pateando el pupitre de un alumno que hacía ruido de forma constante.

El episodio ocurrió dentro de una clase, pero rápidamente trascendió ese espacio y quedó expuesto a nivel público tras la difusión de las imágenes tomadas de manera clandestina. El video fue grabado por una alumna y muestra el momento en que la directora ingresa al aula luego de ser convocada por la docente a cargo para intervenir en el curso que no hacía caso.

Al ingresar al aula, lo primero que hizo la directora fue patear el escritorio que un alumno hacía rechinar mientras intentaba acomodarlo a una distancia adecuada.

Mientras intentaba comenzar a hablar con los estudiantes, un de los alumnos ubicados en la primera fila continuó moviendo su banco. Según se observa en el video, ese gesto derivó en la reacción que generó mayor controversia: la directora pateó el pupitre y le pidió que dejara de hacerlo. En las imágenes se la escucha decir: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.

Luego, la directora y lanzó una advertencia al grupo: “Perdón, hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me la gorra más de lo normal”.

El discurso continuó en la misma línea. “ No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento [a los profesores]”, sostuvo. Y agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

En ese contexto, también defendió al personal del establecimiento: “Si ustedes no quieren hacer lo que tienen que hacer dentro de la escuela, yo no tengo ningún problema. Pero si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo, eso no lo voy a permitir”.

El registro se viralizó en redes sociales y acumuló miles de visualizaciones en pocas horas. La difusión del video permitió ver tanto la intervención de la directora como la dinámica dentro del aula al momento del episodio.

La grabación también muestra otros intercambios con dos estudiantes. En uno de ellos, la directora le ordena a un alumno que guarde el celular: “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular”. Ante una respuesta, agrega: “No me hables así”. Luego afirma: “La ley me va a proteger porque es una ley provincial [la de no uso de celular en el aula]”.

En otro tramo del video, la directora también respondió a un alumno que mencionó la posibilidad de involucrar a su familia o a las autoridades educativas. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema”, sostuvo. Y agregó: “No tengo ningún problema. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué es lo que pasa”, en referencia a una posible intervención formal tras el episodio.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la situación se produjo durante una jornada en la que el curso había registrado reiterados episodios de indisciplina. La docente a cargo solicitó la presencia de la directora para intentar ordenar la situación.

Si bien, en un primer momento trascendió que se trataba de una escuela de Río Negro, el Ministerio de Educación de esa provincia negó que se tratase de un establecimiento dentro de su jurisdicción: “El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido en distintos medios de comunicación mediante la viralización de un video, respecto a una situación supuestamente ocurrida en una escuela de Río Negro ”, dice en el primer párrafo el escueto comunicado.

Luego, agrega: “ Al tomarse conocimiento de la existencia del video y de la información acerca del mismo , desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia”.

Fuente: La Nación