El Gobierno anunció que tuvo superávit primario en abril: lo estimó en 0,5% del PBI

El Gobierno confirmó que en abril el resultado fiscal cerró nuevamente con superávit . Según los números compartidos por el Ministerio de Economía, las cuentas públicas arrojaron en el cuarto mes del año un saldo positivo de $632.844 millones antes del pago de deuda.

De acuerdo con los datos oficiales, los ingresos totales del sector público en abril crecieron 29,6% interanual (por debajo de la inflación interanual, del 32,4% según el Indec), y alcanzaron los $13.411.787 millones.

Al mismo tiempo, los gastos primarios llegaron a $12.778.943 millones , con un crecimiento nominal interanual del 34,5%.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Economía informaron que en abril hubo pagos de deuda (netos de los intra-sector públicos) por $364.741 millones. Así, estimaron que en el mes también hubo superávit financiero (el resultado de las cuentas luego del pago de intereses) por $268.103 millones.

De esta manera, abril completó el cuarto mes consecutivo con resultado positivo en las cuentas públicas . Según el Ministerio de Economía, el saldo acumulado en el primer cuatrimestre equivale a “aproximadamente 0,5% del PBI”. La meta para todo 2026 firmada en el último programa acordado con el FMI es de 1,4% del PBI de superávit primario.

En resultado positivo en abril informado por el Gobierno se da aun en un contexto de caída en la recaudación . De acuerdo con los números presentados por ARCA, se contrajo un 3,8% en términos reales , y alcanzó el noveno mes consecutivo en baja.

Según los números del Ministerio de Economía, los recursos tributarios en abril aumentaron un 26,9% en términos nominales (más de cinco puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en el período), “explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes al impuesto al cheque (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.)”.

Al mismo tiempo, cayó un 17,4% la recaudación correspondiente a derechos de exportación (retenciones).

Al mismo tiempo, los gastos primarios se movieron por encima de la variación promedio de los precios . Las prestaciones sociales llegaron a $8.094.859 millones con un crecimiento del 32,2%, mientras que las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.).

Al mismo tiempo, l os subsidios económicos en abril significaron una erogación de $1.175.128 millones , con un crecimiento del 148,3% interanual. Según explicaron desde el Ministerio de Economía, se explicó “particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo”.

Todavía no se presentaron los números de la Tesorería General vinculados con la diferencia entre los pagos efectivamente realizados y los gastos que fueron devengados pero no pagados. Es un mecanismo en el que ha incurrido en los últimos meses el Gobierno, para ajustar los números del resultado fiscal y continuar mostrando superávit mes a mes.

El mayor salto de la ‘deuda flotante’ en la gestión Milei se dio en marzo , con un incremento de la deuda con proveedores, empresas y otros rubros que llevaron a esta cuenta de pasivos pendientes por encima de los $4,04 billones, monto que duplicó los $1,95 billones con el segundo mes del año.

En el acumulado del primer cuatrimestre también se observan algunas dinámicas vinculadas con el gasto y los rubros en los cuales el Gobierno endureció su ajuste, como el de las transferencias a universidades, los ‘gastos de funcionamiento’ y las transferencias a provincias.

En promedio, los gastos primarios acumulados en el primer cuatrimestre crecieron un 28,2% interanual. Dentro de este segmento, las partidas que tuvieron menor expansión fueron los gastos de funcionamiento (19,3% en términos nominales), las transferencias a universidades (23,8% nominal) y las transferencias corrientes a provincias, acumulan una caída nominal del 8,2% en lo que va del año.

Fuente: La Nación