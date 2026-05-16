Nicolás Ramírez, el árbitro de River vs. Rosario Central: el VAR, dos penales y todas las polémicas

River le ganó a Rosario Central por 1 a 0 en el Monumental y alcanzó la final del torneo Apertura. Era un partido de alto vuelo y máxima atención, por las polémicas que se repitieron en las últimas jornadas. Sobre todo, en el encuentro entre Central y Racing , en el que fue expulsado Maravilla Martínez y la Academia terminó con dos jugadores menos, antes del definitivo 2-1. Nicolás Ramírez, el árbitro del encuentro, tuvo una muy buena tarea . Y el VAR lo ayudó a distancia.

La labor de los árbitros y la incidencia del VAR fueron parte central en el recorrido del torneo, con el foco en los partidos del conjunto rosarino, Barracas Central y Boca , entre otros equipos.

De 39 años, Ramírez es uno de los de mejor desempeño en 2026. Sin embargo, no irá al Mundial. Sus acompañantes fueron Juan Pablo Belatti y Pablo González y el cuarto árbitro, Bruno Amiconi. En una función decisiva, el encargado del VAR era Silvio Trucco y del AVAR, Laura Fortunato.

El primer gesto fue entre sonrisas, entre Fideo y Chino Martínez Quarta , el capitán de River. Allí se resolvió el arranque del partido, luego de lanzar la moneda al aire.

Durante el primer tramo del encuentro, Ramírez no tuvo inconvenientes, siempre cerca de la acción. Sin jugadas discutidas. Hasta que una infracción de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi generó la primera tarjeta. Una amarilla, una correcta decisión, más allá de que el delantero se lesionó. Y se presume, de gravedad.

El árbitro, en un principio, dudó en sancionarlo. Cuando vio a Driussi entre lágrimas por el dolor en la rodilla derecha, tomó nota y amonestó al volante de Central

“Le rompió la rodilla” , decía Chacho Coudet, antes de disponer el ingreso de Joaquín Freitas .

Más tarde, Copetti simuló una infracción de Martínez Quarta, que el VAR no divisó. Es muy difícil dirigir en el fútbol argentino: se pide todo, se simula todo.

Un poco demorado, pero con determinación, amonestó a otro jugador de Central, Ignacio Ovando, por una fuerte entrada sobre Freitas.

Un codazo de Gastón Ávila en el área sobre Martínez Quarta determinó el llamado del VAR al juez. ¿Penal y amarilla? Penal y amarilla (pudo ser expulsión, si se aplicaba con rigor el reglamento). Luego, Conan Ledesma le adivinó la intención a Gonzalo Montiel .

PENAL PARA RIVER POR CODAZO DEL GATO ÁVILA A MARTÍNEZ QUARTA. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bDlSEhRE1v

Tenía poco trabajo Ramírez, hasta los 12 minutos del segundo capítulo, cuando amonestó correctamente a Fausto Vera , el primero de River, por una durísima infracción sobre Fideo.

También acertó en el otro penal para el equipo local, sin intervención del VAR, por una falta de Conan sobre Freitas. El arquero fue amonestado.

En los minutos finales, con mucha tensión, Ramírez trató de evitar cualquier tipo de conflicto y polémica. Amonestó a Facundo Colidio, primero y a Enzo Copetti, luego, que le dio un puntinazo al pibe Rivero en la cara. Ensangrentado, el defensor ingresó unos minutos más tarde. El VAR no lo llamó.

Dio siete minutos de adición, lo que pareció exagerado, más allá de algunas interrupciones. En el cierre, pudo haber expulsado a Ibarra, que le dio un golpazo al pibe Meza. El volante rosarino ya tenía amarilla.

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Fuente: La Nación