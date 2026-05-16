Encontraron al nene de 4 años desaparecido en Chaco: estaba con su madre en Moreno

La Policía encontró a Bruno Danki Montenegro , el nene de 4 años oriundo de la localidad de Chorotis que había desaparecido junto a su mamá. Según confirmaron fuentes policiales, estaban en la casa de un familiar en el partido de Moreno.

El pequeño fue visto por última vez este viernes 15 de mayo y, tal como sospecharon las autoridades, estaba con su madre, Roxana Edith Montenegro (35).

La desaparición ocurrió durante la tarde del viernes, después de que la tía de Bruno —quien tiene la tutela legal— lo llevó por la mañana a la casa de su abuela para que pudiera visitar a su madre.

Sin embargo, después de algunas horas de haberlo dejado en esa casa, notaron que ni el nene ni su madre estaban.

La abuela de Bruno fue una de las primeras en ser entrevistadas por la Policía y, en ese momento, aseguró desconocer el paradero del nene.

Ante la situación, la tía del menor de edad se acercó a la Comisaría de Chorotis para radicar la denuncia por desaparición.

En el caso intervino también la Unidad de Protección Integral , que trabajó junto a la Policía. Tras activarse el operativo, se sumó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), según indicó Diario Chaco.

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Roxana Edith Montenegro y Bruno tomaron un micro de larga distancia hacia Buenos Aires , donde vive uno de los hermanos de la mujer. Tras confirmar esta información, el Equipo Fiscal N°3 de Villa Ángela, de la provincia de Chaco, alertó a la DDI de Moreno.

Las autoridades encontraron a la mujer y a su hijo en la casa del familiar y se inició el protocolo correspondiente. La mujer quedó en prisión domiciliaria y el nene está quedó al cuidado de un familiar directo temporalmente.

Fuente: TN