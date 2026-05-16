Quién es “El Corto”, el joven al que la familia de Benjamín Scerra acusa de ser el autor del crimen

El principal sospechoso del crimen de Benjamín Scerra es un joven apodado “El Corto” , quien permanece prófugo de la justicia y es intensamente buscado por las autoridades. La familia de la víctima asegura que fue él quien asesinó al joven de 19 años en Santa Fe .

Benjamín era intensamente buscado desde el viernes 8 de mayo a la noche, cuando salió de su casa junto a un amigo. Su cuerpo fue encontrado este jueves. Según reveló la autopsia, presentaba más de 20 puñaladas y había sido refrigerado antes de ser descartado .

La fiscalía sostuvo que el homicidio se produjo luego de una discusión en la que participaron dos hermanos : uno de ellos ya fue detenido y el otro, señalado como el presunto autor material del homicidio, es El Corto, cuya identidad no fue confirmada públicamente por la Justicia hasta el momento .

La familia apuntó directamente contra El Corto después de conocer el testimonio de un joven que aportó información sobre la noche en la que desapareció Benjamín.

De acuerdo con la información publicada por La Capital , el testigo aseguró haber escuchado una conversación mantenida por un grupo de chicos en la esquina de su casa en la que una joven contaba conmocionada que su hermano había estado con la víctima la noche del 8 de mayo .

Esta versión indicaba que Benjamín habría estado esa madrugada en un rancho de Capitán Bermúdez , ubicado en el monte lindero a la empresa Celulosa, junto a El Corto. Allí se habría desatado una fuerte discusión y a partir de ese momento no se supo más nada de él.

Luego, el sospechoso habría intentado vender la ropa y el teléfono celular del joven desaparecido . Las autoridades fueron a buscar a El Corto al rancho donde vivía, pero el joven ya se había fugado. Hasta el momento permanece prófugo de la justicia.

Desde este viernes la investigación está en manos de la Fiscalía de San Lorenzo, a cargo de Aquiles Balbis.

Fuente: TN