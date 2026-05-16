Detuvieron en Recoleta a dos motochorros acusados de robar 150 paquetes de figuritas del Mundial

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos motochorros en el barrio porteño de Recoleta por robar 150 paquetes de figuritas del álbum del Mundial de fútbol 2026.

El operativo inició cuando varios peatones alertaron a efectivos motorizados que dos hombres escapaban con una mochila robada en una motocicleta sin patente .

A partir de las descripciones de los testigos, los efectivos policiales hicieron un seguimiento e interceptaron a los motochorros en Pueyrredón y Beruti.

Durante la persecución, uno de los sospechosos lanzó la mochila a autos estacionados e intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros.

La policía confiscó 150 sobres de figuritas del Mundial de fútbol 2026, valuados en 300 mil pesos , además de teléfonos celulares y el rodado que usaban para escapar.

Los detenidos, de 31 y 32 años, registraban antecedentes por distintos delitos y contravenciones como: infracción en eventos masivos por ingreso sin entrada, tenencia de estupefacientes, hallazgo automotor, patente tapada y falta de exhibición de documentación.

La Policía de la Ciudad llevó a cabo un segundo operativo en el barrio de Belgrano , luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaran a un hombre que había roto la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El sospechoso intentó escapar en una moto de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado y reducido tras un operativo cerrojo sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes.

Los efectivos decomisaron la mochila robada, una cámara, un teléfono celular, dos cascos y el móvil utilizado para el robo.

El tercer detenido, también de 31 años, también contaba con un historial criminal . Esta vez por causas como robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho activo y episodios vinculados a violencia familiar, además de múltiples infracciones de tránsito.

Ambas causas quedaron a disposición de la Justicia porteña mientras continúa la investigación para determinar si los acusados participaron en otros delitos .

Fuente: TN