Tragedia en Córdoba: un bebé de un año murió tras caer a un pozo ciego en el patio de la casa

La Justicia investiga la muerte de un bebé de un año tras caer a un pozo ciego en el patio de su casa. El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Canals, en el sudeste de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 14:30 en una vivienda ubicada sobre la calle San Agustín, en una propiedad que, según algunos reportes, no tenía numeración visible. El alerta llegó a la línea de emergencias y movilizó de inmediato a la policía local.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, los familiares ya habían decidido trasladar al niño por sus propios medios al hospital local, sin esperar la llegada de la ambulancia. En el centro de salud, los médicos intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

Según informó la agencia NA , la causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky , quien ordenó las primeras diligencias en la vivienda para reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar trabajaron fuerzas de seguridad y peritos, que inspeccionaron el pozo ciego y del entorno inmediato. Además, se están recopilaron testimonios y sumaron documentación clave al expediente.

Desde la Justicia explicaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que el foco está puesto en determinar cómo se produjo la caída del nene y si existieron responsabilidades por parte de los adultos a cargo. También se aguarda el resultado de la autopsia para avanzar con las medidas probatorias. Medios locales señalaron que la investigación avanza con cautela y que todavía no se descarta ninguna hipótesis.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Canals también fueron convocados para intervenir en el operativo, pero la salida fue cancelada cuando se confirmó que el pequeño ya había sido rescatado y trasladado por su familia.

La Justicia continúa trabajando para esclarecer el caso y definir responsabilidades.

Fuente: TN