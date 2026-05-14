Neuquén: dos niños se escondieron de asaltantes que robaban en su casa, escaparon y lograron pedir ayuda

Dos menores de edad pusieron su vida en peligro el pasado domingo, pero finalmente su arriesgado accionar fue determinante para que la Policía de Neuquén pudiera atrapar a tres delincuentes que, casualmente, habían ingresado a robar al domicilio en el que viven los niños. Mientras se desarrolle la investigación, los imputados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria .

Fuentes policiales consultadas por Infobae explicaron que el hecho ocurrió cerca de las 16:15, en una vivienda ubicada sobre la calle Tromen, en el barrio Villa Farrel, ciudad de Neuquén. Allí, una banda de ladrones irrumpió en la propiedad y comenzó a recolectar objetos de valor y dinero en efectivo.

Según pudieron concluir los investigadores, actuaron de manera coordinada : uno escaló la reja perimetral, otro rompió el candado del portón y luego forzaron la puerta principal con una barreta.

El robo se desarrollaba sin inconvenientes, pero los asaltantes no contaban con la participación de dos menores de edad que se encontraban dentro de la propiedad al momento del hecho.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, los niños lograron ocultarse de los ladrones y, en un descuido, huyeron de la casa . Una vez que se hallaban en la calle, las víctimas comenzaron a gritar en busca de ayuda, lo cual alertó a los delincuentes, que oyeron ruidos extraños y emprendieron la fuga por los techos de las fincas linderas.

Al arribar al lugar, los agentes identificaron una camioneta Volkswagen Amarok gris que, se presume, aguardaba a los sospechosos. En ese momento, el conductor embistió un móvil policial y lesionó a un efectivo mientras intentaba huir.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron demorar a tres hombres y secuestraron distintos elementos de interés para la causa: en el interior de la vivienda se hallaron tres mochilas que no pertenecían a los damnificados, una de las cuales contenía dos inhibidores de señal . Otra guardaba equipos DVR y un router pertenecientes al sistema de cámaras de seguridad de la propiedad, mientras que la tercera guardaba herramientas presuntamente utilizadas para forzar accesos, entre ellas una amoladora inalámbrica, discos de corte, pinzas y una maza.

Asimismo, los investigadores levantaron rastros y secuestraron pasamontañas abandonados en domicilios cercanos, donde los sospechosos habrían buscado ocultarse durante su intento de fuga.

La investigación permitió también secuestrar cerca de 1.900 dólares estadounidenses entre las pertenencias de uno de los detenidos, mientras que la damnificada denunció el faltante de aproximadamente 2.500 dólares de su vivienda.

Este lunes, personal de la Brigada de Investigaciones logró dar con la camioneta en la que se movía la banda, la cual tenía un pedido de secuestro a requerimiento de comisaría 2ª de la ciudad de Neuquén.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Panozzo y la asistente letrada Nadia Pérez , quienes imputaron a H.G.C., L.M.S. y J.A.T. por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, mediante escalamiento y efracción.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal provincial comunicaron que la defensa pública planteó que el delito debía considerarse en grado de tentativa, debido a que los acusados fueron detenidos antes de poder consumar el robo. El juez de garantías Luciano Hermosilla hizo lugar al planteo y tuvo por formulados los cargos por robo agravado en grado de tentativa. En el caso de H.G.C. y J.A.T, además, sumó el delito de violación de domicili o.

Respecto de las medidas cautelares, las representantes de la fiscalía solicitaron prisión preventiva por cuatro meses al sostener que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento. El juez, basándose en el arraigo familiar de los acusados, dispuso finalmente la prisión domiciliaria por cuatro meses para los tres imputados.

El magistrado ordenó el uso de tobillera electrónica para H.G.C. y J.A.T, con cuatro controles policiales diarios hasta su colocación. En el caso de L.M.S., se dictó la domiciliaria sin dispositivo electrónico, pero con la obligación de recibir dos controles policiales sorpresivos por día.

Fuente: Infobae