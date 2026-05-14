MAR DEL PLATA: Entraron por el balcón, golpearon a una pareja de 86 años y escaparon a los tiros de la policía

ZONALES





Llegaron desde lo alto, en silencio, cuando la madrugada todavía cubría la cuadra. Cerca de la 1.30, cuatro delincuentes escalaron hasta el balcón de una vivienda de Guido al 1100 y, una vez adentro, desataron una escena de violencia contra una pareja de jubilados de 86 años, a quienes redujeron, ataron y golpearon para robarles dinero en efectivo y joyas, incluidas sus alianzas de oro.





El movimiento no pasó inadvertido para todos. Algunos vecinos detectaron ruidos extraños y llamaron al servicio de emergencias, lo que provocó una rápida llegada de patrulleros. Para entonces, los asaltantes —encapuchados y organizados— ya habían concretado el golpe y buscaban la salida. Habían utilizado una escalera para acceder por el balcón, una modalidad que les permitió irrumpir sin forzar accesos tradicionales.





La huida derivó en una secuencia de tensión. Al advertir la presencia policial, los delincuentes escaparon en un vehículo, pero no dudaron en abrir fuego contra los móviles que intentaban interceptarlos. Uno de los patrulleros recibió un disparo en el capot, mientras que otro quedó fuera de acción tras pinchar uno de sus neumáticos por la presencia de elementos metálicos arrojados en la calle, del tipo conocido como “miguelitos”.





La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la zona de Magnasco y Rosales, los ocupantes del vehículo decidieron abandonarlo y continuar la fuga a pie. El rodado, una Honda CRV de color blanco, presentaba irregularidades: tenía chapas patentes falsas y, tras las primeras verificaciones, se confirmó que contaba con pedido de secuestro por robo.





Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores encontraron indicios que refuerzan la reconstrucción del hecho. Una escalera y herramientas utilizadas para el ingreso quedaron en el lugar, elementos que ahora forman parte de la evidencia. Con esos rastros, sumados a testimonios de vecinos y el relevamiento de cámaras de la zona, avanza la investigación que encabeza el fiscal Mariano Moyano, en busca de identificar a los responsables.