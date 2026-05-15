Mundial 2026: el Gobierno envía a Estados Unidos datos de hinchas con derecho de admisión

El Gobierno puso a disposición de Estados Unidos , a través de su Embajada en nuestro país, los datos de personas con derecho de admisión vigente en el fútbol argentino, con vistas al Mundial que ese país organizará entre el 9 de junio y el 19 de julio de manera conjunta con México y Canadá.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad , publicada en el Boletín Oficial , y abarca a “los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos”.

El objetivo, según la norma, es colaborar con la planificación de la seguridad del torneo. El texto, que no revela los nombres de las personas abarcadas por la medida ni tampoco la cantidad, señala que los datos serán utilizados para la “ planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo ” y para prevenir posibles incidentes entre los asistentes.

La información surge del programa Tribuna Segura , que controla el acceso a los estadios en la Argentina y reúne a personas que tienen prohibido ingresar por decisión judicial, policial o administrativa.

La normativa vigente ya contemplaba la posibilidad de compartir estos registros con organismos de seguridad de carácter internacional mediante convenios específicos.

En ese contexto, la resolución recuerda que medidas similares ya se implementaron para la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025 , en ambos casos desarrollados en Estados Unidos, donde también se cedieron datos para la organización de la seguridad.

El texto establece que la información deberá ser utilizada “de manera exclusiva y excluyente” para la planificación del operativo del Mundial 2026 y prohíbe cualquier uso distinto o posterior.

Además, fija un plazo limitado: los datos estarán disponibles durante la realización del torneo y hasta “un período máximo e improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización”.

Una vez cumplido ese plazo, la resolución dispone que se deberá proceder a la “eliminación definitiva e irreversible de la totalidad de la base de datos generada”, sin conservar copias ni registros derivados .

La medida se enmarca en acuerdos de cooperación en materia de seguridad firmados entre la Argentina y Estados Unidos, que contemplan el intercambio de información para la prevención del delito en eventos internacionales.

Fuente: Clarín