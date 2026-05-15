Alerta en Casa Rosada: nueva encuesta con datos durísimos para Adorni y Milei

"Caso Adorni. Opinión Pública. Corrupción y Justicia. Impacto Político. Imagen de Gobierno. Confianza y Transparencia" . Una nueva encuesta con estos disparadores enciende un alerta en Casa Rosada , con datos durísimos para el jefe de Gabinete y el presidente Javier Milei .

El trabajo que adelanta Clarín este viernes es del Observatorio de Psicología Social Aplicada ( OPSA ), de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ). Hace años que vienen elaborando y difundiendo sondeos con datos de coyuntura política y económica .

Ahora, a partir de un relevamiento nacional de un amplio relevamiento nacional de 4.711 casos , entrevistados de manera online entre el 8 y el 10 de mayo, con +/- 1,4% de margen de error, se metieron en profundidad en el escándalo Adorni .

El informe de OPSA muestra, de entrada, el alcance masivo del escándalo y el impacto negativo que tiene para el oficialismo. Lo resume así en las primeras conclusiones.

"El estudio del 'Caso Adorni' muestra un escenario de altísima penetración pública del tema y un fuerte impacto sobre la imagen del Gobierno. Los resultados evidencian que el caso logró instalarse de manera masiva en la agenda, generando percepciones mayoritariamente negativas respecto de Adorni, así como cuestionamientos hacia el gobierno de Milei y su narrativa anticorrupción ".

Encuesta sobre el escándalo Adorni I

En base a un sondeo nacional de 4.711 casos

"Uno de los primeros datos relevantes del estudio es el extraordinario nivel de conocimiento social del caso. El 97,3% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído 'mucho' (83,4%) o 'algo' (13,4%) sobre el tema. Esto confirma que el caso trascendió ampliamente el circuito político-mediático para convertirse en un asunto de conversación pública de enorme visibilidad y circulación social".

"En términos de comunicación política, el Caso Adorni logró perforar la saturación informativa y posicionarse como un tema central de coyuntura. La percepción predominante es marcadamente crítica. El 66,5% considera que existen hechos de corrupción 'reales y graves' , mientras sólo un sector minoritario interpreta el caso como una 'operación política' para perjudicar al Gobierno".

El informe sigue con sus conclusiones:

"El 70,3% considera a Adorni 'totalmente culpable' , mientras que el 65,8% afirma no creerle 'nada' cuando se defiende públicamente de las acusaciones. Estos resultados muestran un deterioro importante de la credibilidad del jefe de Gabinete y un nivel elevado de desconfianza social".

Encuesta sobre el escándalo Adorni II

En base a un sondeo nacional de 4.711 casos

"El estudio también refleja que el caso no se limita a afectar exclusivamente la figura de Adorni, sino que se proyecta directamente sobre la imagen del Gobierno nacional y sobre uno de los principales activos simbólicos de Javier Milei: su discurso anti-casta y anticorrupción".

"El 79,9% considera que el caso afecta 'mucho' o 'algo' el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder. Del mismo modo, el 62,5% sostiene que el caso empeoró la imagen del Gobierno , mientras que el 74,9% cree que perjudica políticamente a la administración nacional".

"Estos resultados adquieren particular relevancia porque muestran que el impacto del caso no se reduce únicamente al plano judicial o mediático , sino que comienza a erosionar un componente identitario central del oficialismo: la idea de superioridad moral frente a la 'casta política'".

"Otro dato especialmente significativo es el consenso social respecto de la necesidad de tomar medidas políticas concretas. El 66,6% considera que Javier Milei debería echar a Adorni del Gobierno, mientras que el 58,1% opina que el propio Adorni debería renunciar".

Así concluye el informe, con más datos complejos para Adorni y el Gobierno.

"En términos comparativos, los resultados permiten observar que el Caso Adorni podría transformarse en un 'leading case' para la administración Milei, es decir, en un episodio emblemático capaz de condensar críticas sociales y erosionar sostenidamente la legitimidad política del Gobierno".

"En ese sentido, algunos indicadores permiten establecer analogías con el impacto que tuvo para el gobierno de Alberto Fernández la denominada 'foto de Olivos' durante la pandemia".

Encuesta sobre el escándalo Adorni III

En base a un sondeo nacional de 4.711 casos

"Ambos episodios comparten características relevantes: afectan dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional".

"Aun así, incluso dentro del electorado oficialista aparecen señales de desgaste político. Un sector importante de votantes de Milei reconoce que el caso perjudica al Gobierno , afecta la narrativa anticasta y puede influir sobre apoyos futuros".

"Este dato resulta especialmente relevante porque sugiere que el impacto del caso no se limita exclusivamente al electorado opositor, sino que comienza a generar tensiones y contradicciones también dentro de la propia base de apoyo oficialista".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín