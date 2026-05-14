Mundial 2026: cuándo se entrega la lista definitiva de la selección argentina

Las 48 selecciones que competirán en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se desarrollará entre el 11 de junio y 19 de julio próximos, entre ellas la Argentina, anunciaron esta semana la lista preliminar con un máximo de 55 futbolistas de la que decantarán los 26 que serán parte del plantel.

Tal establece la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la fecha límite para informar los convocados a la Copa del Mundo es el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará.

El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, incluyó el tope de jugadores posibles, más allá de que tiene prácticamente definidos los 26 jugadores que llevará a Norteamérica y solo le resta definir, como máximo, cuatro nombres y apellidos.

Entre los arqueros la gran sorpresa fue Santiago Beltrán, figura en River Plate. De los elegidos, es el único que nunca fue convocado al combinado albiceleste y es poco probable que sea parte del plantel en la Copa del Mundo porque Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli son una fija mientras que el tercer lugar se lo disputan Juan Musso y Walter Benítez, con más posibilidades para el nicoleño.

De los defensores, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero y Nicolás Capaldo son quienes en ninguna oportunidad fueron parte de una convocatoria. También está Germán Pezzella, campeón en Qatar 2022 quien recientemente se recuperó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no participó el último año en el combinado argentino.

Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández son los volantes que se metieron en la nómina preliminar, aunque no tuvieron incursión en el combinado nacional en los últimos cuatro años o lo hicieron a cuentagotas. Entre los delanteros las sorpresas son Tomás Aranda, el juvenil que descolla en Boca; Matías Soulé, Claudio Echeverri y Mateo Pellegrino.

La gran ausencia es la de Paulo Dybala. Si bien el delantero de Roma padeció varias lesiones en el ciclo mundialista y estuvo a cuentagotas, su no presencia entre 55 futbolistas es un claro mensaje del DT para quien fuera uno de sus jugadores predilectos. Otros nombres que alguna vez tuvieron participación y no fueron incluidos son Ángel Correa, Kevin Lomónaco, Pablo Maffeo, Valentín Rivero, Julio Soler, Tomás Palacios, Nehuén Pérez y Benjamín Domínguez.

En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.

El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 participantes ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas. El equipo dirigido por Scaloni debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.

El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Si termina tercero y es uno de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas : Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

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Fuente: La Nación