Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: se conoció el video del accidente que sufrió el chico de 15 años antes de ser golpeado por un vecino

El video del accidente por el que murió el joven de 15 años Kevin Martínez en Chascomús , fue dado a conocer en las últimas horas, luego de que la autopsia descartara que su fallecimiento haya estado relacionado con la golpiza que un vecino le propinó mientras esperaba a ser atendido en una camilla en el suelo tras el choque entre su moto y un auto.

Las imágenes, que duran cerca de 15 segundos, fueron captadas por una cámara de seguridad.

Allí se ve al Ford Ka que transita a una baja velocidad y, al llegar a la bocacalle, primero deja pasar a una moto que venía muy rápido y luego empieza a cruzar. Es entonces que la Honda XR 150 en la que circulaba el joven y su acompañante lo embiste sobre su lateral izquierdo.

La moto en que la iba Kevin Martínez tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

Los cuerpos de los jóvenes salen disparados por el aire , provocando los golpes contra el pavimento que, según los estudios médicos, causaron las heridas que le provocaron la muerte a Martínez.

El informe forense detalla que “la lesión más grave de Kevin Martínez es una fractura múltiple de los huesos del cráneo ”. Y que esta lesión sería compatible con el choque contra una superficie a velocidad y no con los golpes en la cabeza que recibió por parte de Leandro Marzzellino (50), un vecino que se acercó hasta el lugar del choque y comenzó a agredirlo.

Además, menciona que Martínez también presentaba politraumatismos de importancia en el pecho, y que por esa lesión sufrió un sangrado importante.

De esta manera, fuentes judiciales explicaron a Clarín que “no hay elementos para imputar el homicidio, se le imputará eventualmente lesiones leves, al menos son las prueba que hay en estos momentos”.

Todo se inició en el cruce de Jacarandá y Julián Quintana, en esa ciudad ubicada a 130 kilómetros de Capital, cuando el vehículo, conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra la moto en la que iban Martínez y otro adolescente de 17.

Por el choque los dos chicos resultaron heridos y una ambulancia y la Policía llegaron para asistirlos.

En ese contexto, mientras Kevin aguardaba por ser trasladado sobre una camilla, Marzzellino se le acercó, lo agarró del cuello, le puso la rodilla en la cabeza y le pegó varios golpes en la cara.

La mamá de Kevin dijo que no sabe por qué el hombre comenzó a golpear a su hijo y que igualmente "no se justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años", mientras que el abogado de la familia fue tajante y habló de un homicidio agravado.

Sobre las lesiones del accidente, antes de la autopsia, el letrado había dicho: "Eso está muy lejos de causarle la muerte. Lo que lo hace es, como va a demostrar la pericia, son los golpes y para eso la policía y el personal de la ambulancia lo deja indefenso en la camilla".

Fuente: Clarín