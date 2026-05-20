PINAMAR: Evadió un control policial en Ruta 11, tenía pedido de paradero y el auto presentaba adulteración en el chasis

ZONALES

Un joven de 21 años fue aprehendido luego de evadir un control vehicular sobre la Ruta 11 y protagonizar una fuga que terminó con un operativo cerrojo en la localidad de Ostende. Además, las autoridades constataron que el automóvil presentaba adulteraciones en la numeración del chasis y el conductor registraba un pedido de paradero activo por una causa de hurto.





El procedimiento se inició a la altura del kilómetro 396 de la Ruta Provincial 11, cuando personal policial intentó identificar un Fiat Uno. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y escapó del lugar, lo que derivó en un seguimiento y un operativo cerrojo que permitió interceptarlo minutos más tarde dentro de Ostende.





Una vez reducido e identificado, los efectivos comprobaron que el joven tenía un pedido de paradero activo solicitado por la UFI N° 5 de Pinamar en el marco de una causa por hurto, vigente desde enero de este año.





Posteriormente, ya en dependencia policial, se realizó la verificación del vehículo y se detectó que el chasis presentaba una plancha metálica soldada y corroída, lo que motivó actuaciones por presunta adulteración de numeración, contemplada en el artículo 289 del Código Penal.





La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión del acusado por los delitos de resistencia a la autoridad e infracción al artículo 289 del Código Penal. Además, se secuestró el automóvil y la cédula verde correspondiente.





El procedimiento fue desarrollado por personal del Destacamento Vial Pinamar a cargo del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores, bajo la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Javier Fiscella.