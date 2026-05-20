El Sanatorio Finochietto cerró su maternidad por la baja cantidad de nacimientos

El reconocido Sanatorio Finochietto, ubicado en el barrio de Palermo, anunció el cierre de su servicio de maternidad , alegando el impacto negativo que tuvo en el servicio la caída de la tasa de nacimientos . En ese espacio pondrán nuevos quirófanos, adelantó el centro médico.

Las autoridades del sanatorio señalaron en un comunicado que la decisión se enmarca en un proceso de " readecuación de su modelo asistencial , orientada a fortalecer las prestaciones de mayor demanda".

"Se reconvertirán espacios destinados a nuevos quirófanos y Unidades de Cuidados Ambulatorios (UCAs), potenciando la capacidad quirúrgica y la atención ambulatoria en áreas donde el sanatorio es referente en calidad", sostiene el documento al que accedió Clarín.

En ese sentido, detallaron que se definió "la discontinuidad de los servicios de Obstetricia y Neonatología , en un contexto de caída sostenida en la tasa de natalidad a nivel global que impactó en la actividad de estos servicios".

Las familias que se trataban en ese lugar fueron incluidos en "un protocolo de derivación" hacia otras instituciones de la Ciudad .

La baja en la tasa de nacimientos es sostenida desde hace más de una década en la Argentina y es un problema global que obliga a los países y las empresas a replantear políticas.

Desde 2014, la cantidad de nacimientos en Argentina se desplomó y si bien se trata de una problemática que se repite en casi todos los países del mundo, es un fenómeno que obliga al Estado y las empresas a replantearse el rumbo.

Para que una sociedad se mantenga estable en cantidad de personas, la tasa debería rondar los 2,1 hijos por mujer: actualmente esta cifra oscila el 1,2 hijos por mujer. Este proceso se inició en 2014 pero se profundizó post pandemia: sólo en la provincia de Buenos Aires se registraron durante el año pasado 55% menos de nacimientos que en 2020.

Daniel Schteingart, director de desarrollo productivo sostenible, de Fundar, advirtió meses atrás que "la transición demográfica va a tener ganadores y perdedores. Los dos grandes servicios públicos, como son la salud y la educación, van a tener cambios notables. Pero también ya se ven cambios en cómo se consumen cierto tipo de bienes y servicios, donde los consumos relacionados con la primera infancia van a tener un impacto en la demanda, mientras que ocurre lo contrario con consumos ligados a la tercera edad. Vamos a ver cambios en el turismo, en el mercado inmobiliario, en sectores donde aún hoy se le habla a la familia tipo".

La baja en la tasa de nacimientos es un problema a escala mundial. La revista científica The Lancet publicó a finales del año pasado que, según cálculos realizados por la Universidad de Washington, en 2100 el 97% de los países tendrán una baja de fertilidad importante .

Hoy la población mundial es de 8.200 millones de personas. Según los cálculos de los investigadores norteamericanos, en 2100 sería de entre 6.300 y 8.800 millones. Habría un descenso fuerte o, al menos, una suba ínfima.

Fuente: Clarín