Milei dijo hace una semana que Adorni tenía “lista” la declaración jurada, pero el jefe de Gabinete aún no la presentó

Hace una semana, desde Estados Unidos, Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni , a quien Patricia Bullrich había presionado públicamente para que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes. “Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo el Presidente el 7 de mayo pasado en relación al jefe de Gabinete, que está siendo investigado en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

Una semana después, Adorni todavía no hizo pública su situación patrimonial a pesar de los dichos del Presidente, que en la entrevista con LN+ , dio a entender que la presentación iba a ser inminente. Tampoco aceptó la sugerencia de Bullrich, quien pidió hacerlo cuanto antes. “Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", dijo la exministra de Seguridad el 6 de mayo. La senadora lo volvió a planter el viernes pasado, durante la reunión de gabinete, pero tampoco tuvo eco. Es más, quedó aislada ante el silencio del resto de los ministros y la orden de apoyo incondicional a Adorni que bajó Milei.

Señalado e investigado en la Justicia por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que asumió en la función pública, el jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada alrededor del próximo 31 de mayo. Así lo informaron a LA NACION fuentes de su entorno. Esa estrategia no se modificaría a pesar de las nuevas revelaciones en la causa judicial, desde donde se desprende que Adorni gastó US$406.681 y acumuló deuda por US$335.000 a partir de los tres meses de haber asumido en la función pública.

Desde marzo pasado, Adorni quedó en el centro de una serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes, lo que es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante las consultas de LA NACION respecto de las fechas estipuladas para la presentación, cerca del jefe de Gabinete sugirieron que sería alrededor de fin de mes. “La fecha andará por ahí, lo antes que se pueda”, detallaron cerca del funcionario. El 31 de mayo se trata de la fecha inicial en que vence el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

“No hay precisiones (sobre la fecha) porque somos respetuosos de los plazos de la Justicia”, completaron en relación al proceso judicial que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py y pese a que se trata de asuntos independientes. De todos modos, la presentación de la declaración jurada no despejaría el frente judicial de Adorni, que debería dar explicaciones en los tribunales por su presunto salto patrimonial.

Desde semanas atrás, cerca de Adorni hacían alusión a que la declaración jurada que presentará reflejaría ingresos por la herencia de su padre, quien falleció en 2002, hace 24 años. Desde el entorno del ministro coordinador evitan precisiones sobre el por qué impactaría ahora y no lo hizo antes.

El 19 de octubre de 2018, Adorni hizo referencia a la herencia en un tuit en la red social X, con un mensaje a la dirigencia política. “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”, escribió por entonces Adorni.

A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.

En otros tuits de 2018, Adorni se quejó por la presión impositiva del país, que hasta puede alcanzar a las herencias. “Si te quedó algo, reza que no te agarre algún impuesto a la herencia”, escribió el 2 de noviembre de ese año. Y el 18 de febrero de 2020, añadió: “Pagás impuestos para recibir servicios del Estado, pero no recibís nada. Pagás aportes para ahorrar en tu jubilación, pero no ahorrás nada. Te morís y pensaste que ya estaba, pero no: tu sepelio y hasta tu herencia pueden llegar a pagar impuestos. Argentina, un país de mentira”.

Fuente: La Nación