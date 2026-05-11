Mezclar vinagre y alcohol con maicena: para qué sirve y por qué recomiendan usarlo

A la hora de hacer la limpieza del hogar , una de las tareas más molestas y difíciles es dejar impecables los vidrios, espejos y ventanas . Es que hay que tener mucho cuidado y paciencia para que no queden marcas, rayas o rastro de suciedad, incluso después de haber pasado un trapo húmedo.

Ante este problema recurrente, hay varios trucos caseros que toman protagonismo en las redes sociales. Entre ellos, se encuentra uno compartido por Maximiliano Sánchez , dueño de la cuenta de Instagram Maxi Permacultura, donde tiene más de un millón de seguidores.

En sus redes sociales, reveló su fórmula con vinagre, alcohol y maicena para limpiar vidrios . “Ponle maicena al vinagre: es el limpiador de vidrio más efectivo que vas a hacer en tu vida”, enfatizó en el video. Según explicó, se necesita una cucharada de maicena, vinagre de alcohol, alcohol al 70% y agua.

Según explicó Sánchez, esta preparación sirve principalmente para limpiar vidrios . No se trata de una mezcla para lavar pisos, ropa, muebles o superficies delicadas, sino que es un limpiador casero para dejar los cristales y espejos impecables .

En el video que subió a sus redes sociales, detalló el rol que cumple cada ingrediente: “El vinagre corta la grasa y desinfecta. El alcohol evapora rápido y no deja rayas, y la maicena pule el vidrio y lo deja brillando” .

Esta preparación tiene pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir :

Otro ingrediente popular para este tipo de limpieza es el vinagre blanco , ideal para limpiar superficies transparentes sin dejar rastros. Es que tiene una acidez que ayuda a disolver polvo, grasa, manchas de agua y marcas de dedos , pero todo eso sin correr el riesgo de que se dañe el vidrio.

En específico, tiene varios beneficios:

Para que el vidrio no quede marcado, una de las recomendaciones principales es evitar limpiarlo al sol directo . Es que cuando el producto se seca demasiado rápido en lugar de evaporarse poco a poco, puede dejar marcas y rastros.

Fuente: TN