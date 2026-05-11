El conmovedor pedido del dueño del parador que quedó destruido por el temporal en Monte Hermoso

Mauro es dueño del parador Oceano de Monte Hermoso, sin embargo, todo su trabajo quedó destruido luego de que este fin de semana un feroz temporal azotó la Costa Atlántica bonaerense.

Un intenso ciclón extratropical se desencadenó durante la noche del viernes y provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades.

Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea , donde se registraron olas de hasta 7 metros de altura y fuertes lluvias que generaron complicaciones en calles y viviendas. El agua destruyó más de 2000 metros de rambla.

Mauro habló con TN y contó cómo fueron estos últimos días trabajando para recuperar su negocio. “Fue durísimo” , aseguró.

Pese a ello, el hombre destacó la solidaridad que emergió en medio de la desesperación: “Anoche pasé nuestro Instagram y llegaban mensajes, uno atrás del otro, gente de Uruguay, La Rioja, Tucumán, todos pidiendo un alias. Nosotros no queremos plata, queremos, desde el lugar más humilde, que vengan a Monte Hermoso de vacaciones y, en vez de ayudarnos con un alias, que vengan y labure la rotisería, la panadería; eso necesitamos, no que me ayuden a mi solo”.

Aunque, sostuvo que no quiere recibir dinero, agradeció la buena intención de la gente: “Uno se emociona, pero esto se saca adelante trabajando” , insistió.

El agua se extendió durante varios metros por la costa y cuando retomó su curso normal, arrastró todo a su paso. El parador de Mauro quedó completamente destruido: las sillas, mesas, postes de luz, heladeras. Absolutamente todo quedó inutilizable.

“Acá se sienta la gente en el verano para disfrutar unas rabas, aprovechar sus vacaciones una semana después de trabajar todo el año. Hoy nosotros pedimos trabajo, no pedimos plata. Esto lo tenemos que hacer devuelta ”, aseguró.

Sobre esto mismo, añadió: “Cuando te toca a vos y te llueven mensajes es una cosa de locos. Gente que está a mil kilómetros queriendo donar cosas. Me llegan mensajes donde me dicen ‘fui a comer, tu señora me atendió y es una genia’. Ella, que es la persona más inteligente, más maravillosa que existe, ayer estuvo acá durante tres horas arrodillada para sacar una bomba que no servía más. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a salir adelante”.

También, remarcó el apoyo de su familia. “Mi papá me abrazó y me dijo ‘hijito, perdiste la batalla, no perdiste la guerra, esto vamos a levantarlo’ ”, contó y agregó: “Él me dijo ‘hay que aguantar, hay que resistir’, siempre me alentó”.

Por último, Mauro destacó la ayuda de todos los vecinos, de los trabajadores municipales y hasta de turistas que pasaban por el lugar y se ofrecieron a colaborar con la reconstrucción.

Fuente: TN