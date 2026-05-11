La psicología dice que la parte más solitaria de la jubilación no es estar solo

El primer mes de jubilación suele ser una fiesta: tiempo libre, cero despertador y la ilusión de que la vida recién empieza. Pero, pasado ese entusiasmo inicial, aparece una sensación inesperada que casi nadie anticipa. No es soledad sino algo más profundo y, para muchos, más doloroso.

De a poco, muchos que parecían amigos de toda la vida dejan de llamar . No es que haya una pelea ni un corte abrupto. Simplemente, los almuerzos de los martes desaparecen, los mensajes se espacian y, al cuarto mes, te das cuenta de que casi no sabés nada de ellos.

No hay culpas. Vos tampoco los llamaste. Antes, la oficina hacía todo el trabajo: los juntaba, los cruzaba en el pasillo, los sentaba juntos en las reuniones. Ahora, sin ese edificio, la amistad se apaga en silencio.

La psicología tiene un nombre para esto: el efecto de proximidad . Desde 1950, los investigadores demostraron que la cercanía física es clave para formar amistades . Nos hacemos amigos de quienes tenemos cerca, no necesariamente de quienes elegimos.

No es solo una sensación. Un análisis de 2023 mostró que la jubilación achica de verdad el círculo social. El 58% del deterioro de la salud física y el aumento de la depresión en los jubilados se explica por la pérdida de esos vínculos diarios, no solo por el paso del tiempo.

Al principio, el contacto con excompañeros se mantiene, pero con el tiempo se apaga. En cambio, los lazos con vecinos y amigos de siempre pueden crecer . La jubilación no borra todas las relaciones: elimina las que dependían de la rutina y la cercanía . Las que tienen una base más profunda, sobreviven e incluso se fortalecen. Lo difícil es descubrir cuáles eran reales.

Después de jubilarte, la verdad se vuelve imposible de esquivar. Algunas relaciones eran genuinas: esa persona a la que llamarías un domingo difícil, el compañero que se volvió parte de tu vida. Pero otras solo existían porque el edificio las sostenía.

El psicólogo británico Robin Dunbar lo explicó sin vueltas: muchas amistades adultas , sobre todo entre hombres, son “ de conveniencia ” y se desvanecen cuando dejan de verse cara a cara . Los mensajes y llamados pueden demorar el final, pero no lo evitan. No es falta de cariño. Es falta de solidez. Sin la estructura, la relación no se sostiene.

Lo más solitario de la jubilación no es estar solo, sino aceptar que gran parte de la vida social era una ilusión sostenida por la rutina . El silencio que llega después no es solo ausencia de ruido: es un diagnóstico brutal sobre cuántos vínculos eran reales y cuántos eran solo circunstanciales. Para algunos, lo que queda es mucho. Para otros, sorprendentemente poco.

No todo es bajón. Los estudios muestran que las nuevas amistades que se construyen después de la jubilación pueden ser igual de valiosas que las viejas, siempre que se cultiven de manera activa. El problema es que, después de décadas de dejar que la oficina haga el trabajo, hay que aprender a construir vínculos desde cero.

Algunos lo logran y arman una nueva vida social en un par de años. Otros no lo consiguen y se encierran en el silencio. La diferencia no es la personalidad, sino la capacidad de aceptar que el viejo esquema terminó y que ahora el trabajo de armar una red es propio .

Si te falta poco para jubilarte, no te engañes con la cantidad de amigos que tenés hoy. Preguntate: ¿si no trabajáramos juntos, seguiríamos hablando? ¿Si no viviéramos cerca, nos buscaríamos?

La respuesta puede ser incómoda, pero es mejor saberla ahora. Elegí a esos tres o cuatro que sí valen la pena y empezá a llamarlos vos, sin esperar que la rutina los junte. Fortalecé esos lazos antes de que el silencio llegue.

Porque, al final, la mayoría de las relaciones adultas se sostenían por algo más que amor. Y eso no es una tragedia: es la verdad. Los pocos vínculos que sobreviven al paso del tiempo valen más de lo que imaginás.

Fuente: TN