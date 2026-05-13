Maxi Ferraro cuestionó que el escándalo de Adorni haya empantanado la agenda del Congreso: “El efecto cascada de sus mentiras”

En medio del escándalo de Manuel Adorni por la investigación de presunto enriquecimiento ilícito, el diputado y presidente de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro afirmó que la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete "empantana bastante la labor legislativa" .

"Estamos esperando hace más de dos meses que muestre los papeles. El problema es que vamos viendo el efecto cascada de las mentiras, del ocultamiento que tuvo el propio jefe de Gabinete ", enfatizó Ferraro en diálogo con Radio Continental .

En ese marco, el diputado opositor destacó: "La situación judicial del jefe de Gabinete por supuesto que frena la labor parlamentaria o tensiona la propia discusión que se está dando en algunos temas, que no son muchos. La mayoría de ellos están en el Senado".

" La situación inexplicable de Adorni hoy empantana bastante la labor legislativa" , resaltó el presidente de la Coalición Cívica, quien consideró que el ministro coordinador "tiene que entender que el fiscal (Gerardo) Pollicita lo esté investigando por presunto enriquecimiento ilícito o evasión fiscal".

Consultado acerca de por qué los hermanos Milei no tomaron la decisión de pedirle la renuncia al exvocero presidencial, respondió: "Adorni es Karina Milei, está claro. Más claro creo que le tenemos que echar agua. Es inentendible que el propio Presidente se ate a este salvavidas de plomo que hoy es Adorni como jefe de Gabinete".

Además, el diputado respaldó la actuación del fiscal Gerardo Pollicita. "Está trabajando muy bien el fiscal. ¿Qué espera para presentar los papeles que tiene que presentar? Esto no obstruye ni impide la labor de la Justicia en ningún sentido", sentenció.

Acto seguido, Ferraro cuestionó a quienes plantean esa hipótesis de obstrucción a la Justicia: "Cuando uno escucha esos argumentos, vale preguntarse si no es obstrucción de la Justicia haber llamado o mensajeado a la persona que le hizo las refacciones en el country de Exaltación de la Cruz y en el departamento de Caballito".

En otro pasaje de la entrevista, el diputado por la CC cuestionó el freno en el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia y atribuyó la situación a diferencias dentro del oficialismo sobre la estrategia para avanzar con la reforma política. "Lamentablemente ayer tuvimos una mala noticia vinculada a lo que es reforma política, en donde quedó empantanada la posibilidad de tener Ficha Limpia y discutirla en forma separada como se habían comprometido sectores del PRO y del radicalismo", indicó.

En ese sentido, Ferraro consideró que "ganó la posición de Karina Milei", en referencia a la decisión de tratar la reforma política en su totalidad y no avanzar de manera independiente con Ficha Limpia. Según indicó, la iniciativa "no le pertenece a un sector político sino que es del movimiento ciudadano Ficha Limpia" y remarcó que actualmente existen los votos necesarios para su aprobación tanto en el Senado como en Diputados.

Finalmente, el legislador criticó que el proyecto quede condicionado al debate integral de la reforma política. "Es una pena que entre este proyecto en la extorsión o en el chantaje de que es toda la reforma política y ahí meter Ficha Limpia", sentenció.

Fuente: Clarín