Luis Petri reveló que Victoria Villarruel le puso una mordaza legal para que no hable de ella: “Siempre tan democrática”

Luis Petri salió a responderle públicamente a Victoria Villarruel , luego de que la vicepresidenta presentara una querella por calumnias e injurias contra el exministro de Defensa.

"No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona , la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡ Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…! ", posteó en X.

Días atrás, Villarruel tuvo un revés por parte de la Justicia, cuando su denuncia contra Petri, quien la había llamado "golpista" , fue desestimada por inexistencia de delito. En la presentación incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores de los noticieros del prime time del canal de noticias A24, a quienes acusa de los mismos delitos que a Petri.

La vicepresidenta acusaba al ahora diputado libertario Petri por los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. Además, invocaba una infracción al artículo 213 bis del Código Penal que refiere a lo que se considera “coerción ideológica”.

No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…! https://t.co/2syvfYeeQR

Sin embargo, el juzgado federal criminal correccional federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno , descartando la configuración de delitos de acción pública.

Ahora, la vicepresidenta insistió con su demanda contra Petri y le impuso una "mordaza legal" para que no pueda hablar de ella públicamente.

El diputado libertario por Mendoza había dicho que la titular del Senado era "funcional a la oposición" por sus actitudes previas a la apertura de sesiones ordinarias y por su actitud en dicha sesión.

Asimismo, habían protagonizado un cruce en X, donde cuestionó su rol institucional y la catalogó como "golpista".

Para la Justicia, tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.

El juez Ramos convalidó así el dictamen del fiscal Ramiro González, quien había argumentado que que las manifestaciones de Petri se inscribían en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.

Fuente: Clarín