Paro bancario: a qué hora comienza y qué operaciones podrían verse afectadas este miércoles 13 de mayo

La Bancaria , el gremio que nuclea a los empleados del sector, realizará un paro después del mediodía , por lo que es preciso saber a qué hora comienza y qué operaciones podrían verse afectadas este miércoles 13 de mayo.

“Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público , para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario , en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores", señala el comunicado del gremio que convoca al paro.

De acuerdo al anticipo de La Bancaria, este miércoles los bancos operan con normalidad, pero harán un paro e interrumpirán sus servicios en la últimas tres horas de la jornada laboral , por lo que después del mediodía las actividades se verán resentidas en las sucursales de dos entidades del país.

La medida de fuerza se realizará durante las últimas tres horas de la jornada laboral, por lo que varias sucursales cerrarán antes de lo habitual y no atenderán al público por la tarde .

A su vez, quedarán suspendidas las operaciones por ventanilla , los trámites administrativos y las consultas presenciales en las entidades alcanzadas por la protesta.

Como suele ocurrir en los días feriados o en jornadas sin servicio bancario, el ecosistema digital mantiene su vigencia . Los usuarios podrán realizar transferencias inmediatas, pagar servicios y gestionar sus cuentas a través de las aplicaciones móviles y el home banking oficial de cada entidad.

La interrupción del servicio se debe a despidos en dos bancos específicos y el pedido de reincorporación de sus empleados y la apertura de sucursales:

“En el BCRA , la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social", se lee en el escrito sobre la protesta.

En tanto, sobre una entidad privada, La Bancaria subraya: “En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo", sostiene el gremio.

Fuente: La Nación