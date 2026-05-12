MAR DEL PLATA: Entró armado a una casa, forcejeó con el dueño y terminó baleado en una pierna

ZONALES





Ocurrió en el barrio Camino a Necochea. El sospechoso recibió un disparo en la rodilla cuando se accionó una escopeta durante el enfrentamiento con el dueño de la casa.





Un joven de 23 años fue aprehendido luego de ingresar armado a una vivienda del barrio Camino a Necochea y terminar herido de bala en una pierna durante un forcejeo con el propietario del inmueble.





El hecho ocurrió durante la noche del 11 de mayo en una casa ubicada en la intersección de Diagonal El Caminito y Ángel Vargas, adonde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la retención de un sospechoso.





El forcejeo y el disparo





Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Undécima encontraron al joven tendido en el suelo con una herida de arma de fuego en una de sus piernas, rodeado por vecinos y moradores de la vivienda.





Según relató el dueño de la casa, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense de 42 años, todo comenzó cuando escuchó ruidos y golpes en la puerta de acceso de la propiedad.





Al salir para ver qué ocurría, observó a un hombre ingresando armado con lo que describió como un “caño”, por lo que se produjo un forcejeo que continuó hasta el patio de la vivienda.





En ese contexto, el arma, una escopeta calibre 32 de fabricación antigua y sin culata, se accionó accidentalmente e impactó en la rodilla derecha del intruso.





Operado y detenido





El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, bajo custodia policial, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.





En la escena, Policía Científica secuestró la escopeta utilizada, una vaina servida y realizó peritajes sobre rastros de sangre hallados en el lugar.





La investigación quedó a cargo de la UFI de turno, a cargo de la fiscal Díaz, que dispuso actuaciones por el delito de “robo agravado por el uso de arma apta para el disparo”, avaló la detención del imputado y ordenó las diligencias de rigor.