Milei atacó a un periodista que habló del Coeficiente de Gini con un estudiante de la UBA

El presidente Javier Milei atacó nuevamente al periodismo y a los medios, a los que calificó de “mentirosos seriales e ignorantes”. Esta vez, apuntó contra el también conductor de televisión Luis Novaresio , que conversaba al aire con el presidente del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa a la marcha universitaria en reclamo por fondos al Gobierno.

“PERIODISMO ARGENTO (95%). Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini. Lo primero es que si quiere dar clases que sepa de lo que habla”, introdujo Milei en su cuenta de X sobre el coeficiente, una medida estadística utilizada para contabilizar la desigualdad de ingresos en la población.

PERIODISMO ARGENTO (95%) Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini. Lo primero es que si quiere dar clases que sepa de lo que habla. El indicador del que habló es el Rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls qué el bienestar viene dado… https://t.co/noBYYwPkaO

Luego, acotó: “El indicador del que habló es el rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls de que el bienestar viene dado por el bienestar del grupo social más postergado”.

“En segundo lugar el Coeficiente de Gini es un índice de concentración y que representa la diferencia entre la distribución observada y la que viene dada por la igualdad perfecta . De ahí que un Gini de cero implica perfecta igualdad y uno unitario desigualdad perfecta”.

Tras brindar su definición, el Presidente continuó con sus ataques al periodismo: “En definitiva, los periodistas (95%) no sólo son mentirosos seriales e ignorantes sino que además son arrogantes pretendiendo dar clases de lo que no saben. SON UN ASCO (95%)”.

A modo de cierre, apuntó contra el conductor: “En favor de Novaresio, al menos reconoce ser ignorante. Por eso no se entiende que pretenda dar clases sobre un tema que ignora”.

Milei replicó un recorte del canal A24 en el que Novaresio entrevista al presidente electo para el período 2027-2028 del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, Valentín Frabotta , del la agrupación Nuevo Espacio; actualmente, el joven, hasta que asuma el nuevo cargo, es consejero directivo. Según pudo saber LA NACION , Frabotta estudia la Licenciatura en Administración de Empresas y tiene 20 materias aprobadas.

“Ahora lo meto en un lío. ¿Qué es el Coeficiente de Gini?“, consultó el conductor a Frabotta, a lo que respondió: ”No, me estás matando porque me quedé en Análisis Matemático I del CBC [Ciclo Básico Común] y hasta ahí llegué“.

El periodista, en un intento de corregirlo, acotó: “Es la diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre en una sociedad. Entonces ahí podés contar, te lo digo de la manera más torpe de alguien que pasó por la Facultad de Derecho, cómo es un país, cuántos integran el 10% más rico y el 10% más pobre”.

La definición de Novaresio es correcta en líneas generales, aunque no es completa, a diferencia de lo que asegura Milei. El coeficiente de Gini no mide la diferencia entre el decil más rico y el más pobre y tampoco se refiere a cuántos integran esos dos grupos porque cada decil siempre representa al 10% de la población.

Se trata de un indicador que mide cuán desigual es la distribución de los ingresos en una sociedad. Va de 0 a 1: cuanto más cerca de 0, mayor igualdad, y cuanto más cerca de 1, mayor desigualdad, según indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La comunidad educativa se moviliza este martes hacia Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento , en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria .

El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso.

En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.

Alejandro Álvarez , subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, negó que la administración mileísta haya aplicado recortes en el presupuesto .

“No son recortes universitarios. Son fondos del Ministerio de Economía . Revisamos, preguntamos y no son fondos de las universidades: son de Economía, de área pública, obras destinadas a las universidades del gobierno anterior que la gran mayoría no se continuaron y, si se continúan, va a ser de forma distinta", ratificó el funcionario en diálogo con radio Rivadavia .

Fuente: La Nación