MADARIAGA: Aprehendieron a un sujeto por el robo de pertenencias a adolescentes en el Parque Anchorena

ZONALES





En la tarde-noche de ayer un menor de 16 años denunció, asistido por su padre, que un sujeto se acercó al grupo mientras jugaban al fútbol y tras compartir con él y sus amigos un momento de juego se retiró del lugar llevándose consigo una riñonera que contenía un Iphone 14 color blanco, un Samsung A04 azul y una billetera negra y roja.





Con el aporte de las características físicas y de vestimenta, se inició el análisis de las cámaras de seguridad que posee el municipio y cerca de las 21 horas se interceptó al sospechoso en Calle 35 y 4.





Tras la requisa, la policía halló entre sus prendas los dos celulares y la billetera que habían sido denunciadas por la víctima.





La UFID N° 8 intervino en el caso, caratulado inicialmente como Hurto y la fiscalía en turno avaló la aprehensión del autor, identificado como Arturo Agustín Pérez (19) , así como ordenó el reconocimiento de los elementos secuestrados para su posterior devolución.





Información provista por Municipalidad de Gral. Madariaga