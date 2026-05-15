Manuel Quintar detalló cuánto pagó por el Tesla y recordó su pasado en el peronismo: “Pequé de inocente”

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy, Manuel Quintar , fue criticado por sectores opositores luego de asistir al Congreso en una camioneta Tesla Cybertruck , valuada en el país en más de US$250.000 . Tras el acontecimiento, el legislador contó cuánto pagó por el vehículo, detalló el origen de sus fondos y recordó su pasado político en las filas del peronismo.

“ ¿Qué opina de la gente que ahora lo llama “Diputesla” ?, fue la primera pregunta que le realizaron en una entrevista emitida por la señal A24 , a lo que respondió: “ Escuché tantas cosas en las últimas horas que ya me río ”.

Sobre la adquisición de la camioneta, sostuvo: “ La compré en Estados Unidos y la pagué US$126.000 y algunas monedas más. Contando los impuestos, creo que el precio final fue entre 205 y 210 mil dólares ”. Además, Quintar sostuvo que la operación fue vía transferencia bancaria.

“Después me la mandaron en barco y la fui a buscar al puerto de Buenos Aires. Luego pagué todos los impuestos correspondientes en Aduana y la llevé a un taller para que le hicieran una especie de Verificación Técnica Vehicular (VTV)”, marcó el legislador jujeño.

Respecto al control del estado del vehículo, explicó: “Lo que se hace es una especie de VTV inicial: ven que el auto tenga cuatro ruedas y doble, todo con un ingeniero especializado. Y de ahí, en un plazo que desconozco, me van a entregar un certificado de seguridad vehicular , que es una nueva modalidad de homologación”.

El Cybertruck de Quintar es uno de los pocos que hay en la Argentina. En tanto, el diputado contó una anécdota con el lujoso modelo: “Al sacarlo del taller vi que tenía 2% de batería y paré en una estación de servicio sobre la avenida Figueroa Alcorta. Lo enchufé, me comí una hamburguesa y me fui al Congreso a trabajar ”.

“ ¿No le pareció inoportuno dejarlo en el estacionamiento del Congreso? “, fue otro de los planteos que recibió el diputado en la entrevista, al cual respondió que no y se justificó: “ Trabajo desde los 13 años . Empecé realizando mantenimiento en una de las empresas de mi familia. Luego, a los 23 me recibí de abogado y hace 21 tengo matrícula en la provincia de Jujuy”.

En consonancia, Quintar aseguró que “ningún otro diputado dijo nada de lo ocurrido”. “Yo no uso el auto oficial ni cuento con chofer: me manejo en auto particular. Es más, saqué la camioneta Tesla para dejar de ocupar dos lugares pertenecientes a la Cámara porque me parecía un despropósito ”, apuntó.

En cuanto al origen de sus fondos para comprar el auto, Quintar mencionó: “ Soy parte de familia que tiene cuatro generaciones de laburantes . Y de verdad creo que si uno tiene un estilo de vida desde antes de entrar a la política y lo mantiene, está bien. Ahora, si uno luego de llegar a la función pública quiere cambiarlo para la tribuna, me parece que está mal”.

Luego, siguió: “Entonces, yo creo que si uno tiene las cosas en regla, en blanco, como yo que compré e importé la camioneta a nombre mío, no pasa nada. Después, sí, puede ser que haya naturalizado el hecho de tener un auto tan llamativo ”.

“Lo naturalizo porque yo nunca hago nada forzado. Quizás pequé de inocente pero es lo que soy, y no voy a cambiar por la política”, dijo. “Ostentación sería pararse en Puerto Madero y decir aquí estoy yo. Yo fui a trabajar y al día siguiente la mandé a mi casa en Jujuy. No es ostentación, quizás llama la atención. Los sindicalistas o quienes estuvieron en la marcha universitaria tienen autos mucho más caros “, se defendió.

Por último, a Quintar le preguntaron sobre la veracidad de su paso por el peronismo jujeño. “Sí, fue en 2021, cuando era el partido opositor. Fui candidato en el lugar número 11, es decir, no había forma de que entre. Pero me metí en el peronismo por torpeza : el radicalismo y el peronismo son lo mismo. Después, los mandé a todos a su casa, fundamos LLA y ganamos las elecciones ”, cerró.

Fuente: La Nación