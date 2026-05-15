Jorge Macri cuestionó al gobierno bonaerense tras el operativo en las villas y Javier Alonso le salió al cruce

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , cargó contra el jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri , este jueves a través de un posteo en X , tras el operativo “Tormenta Negra”, que se desarrolló para “controlar las villas”. “Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano", expresó el exintendente, a lo que el funcionario bonaerense reaccionó.

“Jorgito querido, los argentinos no olvidamos que usted es Macri. Como tal, lo único que nos puede contagiar es su insana codicia ”, señaló Alonso.

“Hoy hizo gala de su necesidad de figurar y cacareó en los medios que busca ‘contagiarnos’ su pasión por combatir el delito “, siguió el mensaje de Alonso y agregó: “Sin embargo, la realidad indica lo contrario: tras nuestro operativo de saturación en el barrio Ejército de los Andes, nosotros les demostramos cómo se debe trabajar. Ustedes solo salieron detrás a intentar una réplica en sus zonas conflictivas “.

En declaraciones a LN+ , Macri sostuvo que el de este miércoles fue un megaoperativo nunca realizado y que se dio al mismo tiempo y en todas las villas de la ciudad . En total participaron 1500 uniformados y registraron al menos 20 detenidos .

En su posteo, Alonso también hizo referencia a Tony Janzen Valverde Victoriano , imputado por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela donde murieron Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez .

“Celebramos que nos sigan. No queremos nuevos Pequeños J que lleven a nuestros barrios la droga que circula libremente por la ciudad “, se despachó el ministro de Seguridad bonaerense.

Además, retrucó: ”Este abordaje serio de la seguridad es más útil que proyectar muros. ¿O será que lo puede la codicia por la obra pública? Si concreta su muro, espero que contemple un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos de Vicente López".

El miércoles, un día antes del operativo “Tormenta Negra”, Macri también había utilizado su perfil en X para anunciar nuevos controles en los accesos a la ciudad. “ Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano . Ley y orden”, escribió el alcalde porteño.

Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano. Ley y orden. pic.twitter.com/BYsHjzIwzn

Además de citar un tuit de Macri con las imágenes del operativo que tuvo lugar en las villas porteñas, el posteo de Alonso incluyó una imagen generada por Inteligencia Artificial donde se ve al jefe de Gobierno porteño sentado en una peluquería y siendo teñido de amarillo y, al fondo, un cartel con la inscripción: “ Peluquería El Muro, color Donald Trump" .

Finalmente, la publicación del ministro de Seguridad de Axel Kicillof cerró con un tono “celebratorio”. “ Nos enorgullece que siga nuestro ejemplo con tan pocas horas de diferencia . Es una conducta coherente: sus fuerzas especiales son capacitadas por las nuestras hace años para alcanzar niveles profesionales de operatividad. Siga atento a nuestra gestión; siempre es bueno que aprenda de quienes obtienen resultados reales “, concluyó Alonso.

Fuente: La Nación