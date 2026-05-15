MADARIAGA: Hurtaron una bicicleta valuada en 800 mil pesos del acceso al Instituto 59

MADARIAGA





Una estudiante de la carrera de Profesorado de Inglés sufrió el hurto de su bicicleta en el interior del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 59, ubicado en la intersección de las calles Ituño y Martínez Guerrero.





El hecho delictivo ocurrió luego de que la damnificada ingresara al establecimiento educativo alrededor de las 17:00 horas a bordo de su rodado marca Fire Bird, modelo Hawk, de color negro con vivos grises y detalles fucsias.





Al entrar a la institución, la joven dejó el vehículo apoyado en un bicicletero situado en la parte interna del edificio. Debido a que el candado que utilizaba habitualmente se había dañado con anterioridad, la bicicleta quedó estacionada sin ninguna medida de sujeción o seguridad colocada.





Al finalizar la jornada de cursada, cerca de las 22:00 horas, la estudiante regresó al sector del bicicletero para retirarse y constató que personas desconocidas habían sustraído el rodado.





La denunciante detalló que el vehículo, rodado 29 y con sistema de cambios, era prácticamente nuevo ya que había sido un regalo de su madre tres meses atrás, y estimó el valor de lo robado en 800.000 pesos argentinos.