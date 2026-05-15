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MADARIAGA

MADARIAGA: Hurtaron una bicicleta valuada en 800 mil pesos del acceso al Instituto 59

Redacción CNM mayo 15, 2026

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Una estudiante de la carrera de Profesorado de Inglés sufrió el hurto de su bicicleta en el interior del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 59, ubicado en la intersección de las calles Ituño y Martínez Guerrero. 


El hecho delictivo ocurrió luego de que la damnificada ingresara al establecimiento educativo alrededor de las 17:00 horas a bordo de su rodado marca Fire Bird, modelo Hawk, de color negro con vivos grises y detalles fucsias.


Al entrar a la institución, la joven dejó el vehículo apoyado en un bicicletero situado en la parte interna del edificio. Debido a que el candado que utilizaba habitualmente se había dañado con anterioridad, la bicicleta quedó estacionada sin ninguna medida de sujeción o seguridad colocada. 


Al finalizar la jornada de cursada, cerca de las 22:00 horas, la estudiante regresó al sector del bicicletero para retirarse y constató que personas desconocidas habían sustraído el rodado.


La denunciante detalló que el vehículo, rodado 29 y con sistema de cambios, era prácticamente nuevo ya que había sido un regalo de su madre tres meses atrás, y estimó el valor de lo robado en 800.000 pesos argentinos.


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