MADARIAGA: pertenencias del interior de un camión estacionado

MADARIAGA





Un vecino de General Madariaga denunció el hurto de distintos elementos personales que se encontraban en el interior de un camión estacionado sobre calle Almafuerte al 300.





El hecho fue advertido por el propietario al regresar al vehículo y constatar el faltante de varias pertenencias.





De acuerdo a lo informado, del interior sustrajeron una mochila negra marca Quechua que contenía artículos de higiene personal y prendas de vestir.





La víctima estimó el valor total de lo robado en alrededor de 120 mil pesos.





La causa quedó ahora bajo investigación policial, mientras se intenta determinar si existen registros fílmicos o testigos que permitan avanzar en la identificación de quienes cometieron el robo.