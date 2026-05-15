PINAMAR: Policía Vial detuvo a una mujer con pedido de captura por una causa de narcotráfico

ZONALES





Personal del Destacamento Vial de Pinamar llevó adelante un nuevo procedimiento de relevancia sobre la Ruta Provincial 11, donde se concretó la detención de una mujer que registraba un pedido de captura activo por una causa vinculada a estupefacientes.





El operativo fue realizado a la altura del kilómetro 393 por efectivos de la Policía Vial de Pinamar, dependencia que en el último año viene desarrollando distintos procedimientos de importancia en corredores de la región vinculados a controles vehiculares, identificación de personas y detección de prófugos de la Justicia.





Durante el control fue interceptado un Volkswagen Suran en el que circulaban un hombre de 37 años y una mujer de nacionalidad paraguaya, ambos domiciliados en La Tablada, partido de La Matanza.





Al cursar los datos personales a través de los sistemas policiales, los efectivos constataron que sobre la acompañante pesaba una captura activa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, requerida por el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Matanza desde abril de 2022.





Ante esta situación, la magistratura interviniente dispuso la inmediata detención de la mujer y el inicio de las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley 23.737.





El procedimiento fue desarrollado por personal del Destacamento Vial Pinamar a cargo del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores, bajo la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Javier Fiscella.